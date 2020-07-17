AI晶片第一股 寒武紀7月20日掛牌

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導
圖/獵雲網
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大陸人工智慧（AI）晶片領域的首個獨角獸企業寒武紀16日晚間公告指出，公司股票將於7月20日在上海證券交易所科創板上市。

寒武紀這次發行後總股本為4億股，上市初期無限售條件的流通股數量為3,110萬股，占這次發行後總股本的比率為 7.77%。

網易科技報導，從3月26日科創板申請獲得受理，到4月10日進入問詢階段，再到6月2日火速上會、6月23日註冊生效，僅經歷三個多月，這也代表A股的投資人終於能見到「科創板AI晶片第一股」。

報導指出，在發行價格方面，寒武紀發行價格最終定為人民幣64.39元（約新台幣273.01元），按照發行價格計算，寒武紀IPO時市值就已達人民幣257.62億元（約新台幣1089.68億元）。

成立於2016年的寒武紀，經歷四年時間的研發，成為一家AI晶片研發商，打造各類智慧雲伺服器、智慧終端機及智慧型機器人的核心處理器晶片，同時還為使用者提供IP授權、晶片服務、智慧子卡和智慧平台等服務。

獵雲網報導，一家科技公司能成為行業的獨角獸，代表產品技術過硬，寒武紀在產品方面先後推出了用於終端場景的寒武紀1A、寒武紀1H、寒武紀1M系列晶片，以及大陸第一款雲端晶片思元100、雲端第二代思元270，邊緣晶片思元220；其中，寒武紀1A是全球第一款商用終端智慧處理器。

從產品矩陣中不難看出，寒武紀具備較高的產品反覆運算速度和研發能力，四年期間，寒武紀每年都會推出和反覆運算新產品，相較於其他晶片設計公司以平均約每一至三年的反覆運算周期推出系列新產品，寒武紀的研發能力表現突出。

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