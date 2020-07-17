廣西鐵海聯運俄煤 首趟班列開行

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

搭載著3200噸俄羅斯煤炭的34524次列車15日由廣西防城港站發往貴州小雨谷站。這是西部陸海新通道（廣西防城港）發出的首趟中俄國際鐵海聯運集裝箱煤炭班列，預計4天後運送到目的地。

中新社報導，近期共有2.2萬噸煤炭由俄羅斯遠東港通過海運抵達廣西防城港，這些煤炭卸船後將全部通過鐵路集裝箱運輸的方式，分批次運往貴州小雨谷站，滿足當地焦化廠的用煤需求。

西部陸海新通道是中國西部省（市、區）進出口貨物最便捷的出海大通道。今年上半年，西部陸海新通道鐵海聯運班列開行1691列，同比增幅66.3%，貨物集聚效應凸顯，對加強中國西部地區貿易內部循環，增強中國西部與世界各國經濟交流，穩定全球企業產業鏈供應鏈起到重要作用。

通過鐵海聯運進口煤炭，不僅能解決貴州本地企業使用煤炭的剛性需求，每噸還能節約運輸成本20元人民幣。據計算，首批運輸的3200噸煤炭，可節約成本44萬元。

廣西沿海鐵路公司深入挖掘西部陸海新通道市場貨源，今年已啟動「北煤南運、南煤西進」煤炭散貨入箱、天桂鋁業鋁礬土入敞頂箱等運輸項目，擴大了大宗貨物鐵海聯運集裝箱運輸規模。通過加強車與船、站與港、車與箱等環節上各個單位的聯動配合，實現了貨物的快進快出、快裝快卸，北部灣班列組織效率提高30%。

經統計，今年上半年廣西沿海鐵路公司發送鐵礦、煤炭等大宗貨物2080.2萬噸，同比增幅26.5%，北部灣港至貴州上行班列同比增長300%，至雲南上行班列同比增長268%。

俄羅斯 東港 西進

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