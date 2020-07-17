陸共享經濟推新業態 衝消費拚就業

中國國家發改委15日披露，包括該機構的13個部門已聯合發文，通過一系列部署，支持新業態新模式健康發展，帶動消費市場擴大就業。

中新社報導，官方要求積極探索線上服務新模式，激活消費新市場。如大力發展融合化在線教育。允許購買並適當使用符合條件的社會化、市場化優秀在線課程資源，探索納入部分教育階段的日常教學體系；積極發展互聯網醫療，將符合條件的「互聯網+」醫療服務費用納入醫保支付範圍；鼓勵發展便捷化線上辦公。支持遠程辦公應用推廣和安全可靠的線上辦公工具研發，滿足日常性多方協同工作、異地協同辦公需求。

官方要求加快推進產業數字化轉型，壯大實體經濟新動能。在培育產業平台化發展生態方面，開展重大工程布局，支持傳統龍頭企業、互聯網企業打造平台生態，提供信息撮合、交易服務和物流配送等綜合服務；加快傳統企業數字化轉型步伐方面，組織數字化轉型夥伴行動，建立政府-金融機構-平台-中小微企業連動機制，發展普惠性「上雲用數賦智」；打造跨越物理邊界的虛擬產業園和產業集群，支持出口園區和基地創新數字服務出口新業態新模式，大力發展數字貿易；發展基於新技術的無人經濟。支持建設自動駕駛、自動裝卸堆存、無人配送等技術應用基礎設施。發展危險作業機器人，滿足惡劣條件應用需求。

官方還要求培育發展共享經濟新業態，創造生產要素供給新方式。如拓展共享生活新空間。鼓勵共享出行、餐飲外賣、團購、在線購藥、共享住宿、文化旅遊等領域產品智能化昇級和商業模式創新，發展生活消費新方式，培育線上高端品牌；鼓勵企業開放平台資源，共享實驗驗證環境、仿真模擬等技術平台，充分挖掘閒置存量資源的應用潛力。

這一意見引發相關企業的高度關注。滴滴出行表示，該意見為共享經濟新業態提供了更寬廣的發展空間。未來，滴滴將藉助國家支持新業態的東風，在智慧交通、自動駕駛的前沿技術領域加大投入，為激活消費市場、帶動擴大就業貢獻平台經濟的力量。