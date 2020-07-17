陸首家跨境貿易法庭 杭州掛牌

杭州互聯網法院跨境貿易法庭15日掛牌成立。浙江省高級人民法院表示，該法庭是中國首個集中審理跨境數字貿易糾紛案件的人民法庭，成為互聯網司法主動適應跨境數字貿易發展的一項制度創新。

中新社報導，2015年3月7日，中國首個跨境電商試驗區落戶杭州，單一園區業務量居中國國內第一。2017年8月18日，全球首家互聯網法院在杭州掛牌成立。成立以來，該院共受理各類糾紛101508件，其中電子商務糾紛24260件，占23.9%。

此前，「小豬佩奇」英國版權人向杭州互聯網法院提起訴訟，獲得中國國內首份勝訴判決。義大利博浦盟銀行寄來書面信函，感謝杭州互聯網法院在審理涉該行網絡域名所有權糾紛案時，尊重世界知識產權組織仲裁結果，平等保護中外當事人合法權益。

當日跨境貿易法庭成立的同時，還啟動了跨境貿易司法平台。該平台依託區塊鏈平台技術，由杭州互聯網法院聯合海關、稅務等部門共同建立杭州跨境數字貿易司法平台，實現報關、繳稅、支付等信息全流程記錄，旨在構建公正透明的國際營商環境，為跨境數字貿易健康發展提供法治保障。

杭州互聯網法院院長杜前表示：新設立的跨境貿易法庭廣泛運用互聯網司法改革成果，通過集中管轄跨境貿易糾紛，形成並輸出相關案件國際管轄規則和裁判規則，平等保護不同國家、地區各類市場主體合法權益，構建公正透明的國際營商環境。