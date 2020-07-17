陸超商業景氣 近3年最低

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

日前發布的《2020中國便利店景氣指數報告》顯示，受新冠肺炎疫情影響，2020年中國便利店行業景氣指數為62.87，雖高於榮枯線50.0，但低於去年的67.08，為近三年最低。　　

中新社報導，中國連鎖經營協會於2020年上半年面向協會便利店委員會成員企業開展在線調查，宏觀方面以企業發展、營商環境、市場競爭、人才儲備為主要研究指標，微觀方面以客單價、客流量、店租、物流配送為主要研究指標，將調查結果整理為上述報告。　　

報告顯示，從行業各項指數看，2020年中國便利店企業發展指數為64.4、營商環境指數58.7、市場競爭指數74.2、人才儲備指數52.7，均高於榮枯線50.0。

根據報告，2019年中國便利店門店總量穩步增長，銷售總額逐步提高，但受疫情影響，2020年便利店開店計畫放緩，大多企業新開門店總數在100家以下。

哪些地方的便利店受疫情影響最大？報告顯示，門店位置處於商務辦公區的便利店銷售影響最大；其次是位於學校、醫院的便利店；而開設在居民社區的便利店相對受影響較小。

疫情期間，線上業務的快速增長為便利店提供了發展契機。報告顯示，77.3%的企業把發展線上業務列入計畫，希望創新業務模式，通過數字化轉型提升企業效率，提高精細化管理水平。與此同時，2020年多數便利店企業計畫加大線上業務的投入，有85.2%的門店擬開展線上訂單業務。

疫情 新冠肺炎

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