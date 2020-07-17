提振農村投資 陸7部門聯合部署

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

近年來，大陸第一產業投資增速逐年下滑，今年新冠肺炎疫情對農業農村投資造成進一步衝擊。為提振農業農村投資，推進鄉村振興，近日大陸7部門聯合出台措施，為農業農村投資注入強心針。

中央農村工作領導小組辦公室（簡稱中央農辦）、農業農村部負責人表示，受宏觀環境變化等多種因素影響，2015年以來第一產業固定資產投資增速逐年下滑。去年以來，更是一改以往領跑態勢，投資增速持續下降，甚至出現了連續8個月的負增長，全年增速只有0.6%，明顯低於第二三產業。

今年，新冠肺炎疫情對農業農村投資造成了較大衝擊，一季度第一產業固定資產投資降幅13.8%，其中占比最大的民間投資同比下降16.9%，後續跌幅雖然逐步收窄，但下降趨勢仍未得到根本遏制。　　

該負責人表示，今年是中國全面建成小康社會目標實現之年，是全面打贏脫貧攻堅戰收官之年，確保糧食安全和重要副食品供給、穩住農業基本盤，必須擴大農業農村有效投資。

7月3日，中央農辦、農業農村部、國家發改委、財政部、人民銀行、銀保監會、證監會等7部門聯合印發《關於擴大農業農村有效投資 加快補上三農領域突出短板的意見》（以下簡稱《意見》），對擴大農業農村有效投資進行全面部署。

圍繞當前農業農村基礎設施領域突出短板，《意見》提出要加快高標準農田、農產品倉儲保鮮冷鏈物流設施、現代農業園區、動植物保護、沿海現代漁港、農村人居環境整治、農村供水保障、鄉鎮污水處理、智慧農業和數字鄉村、農村公路、農村電網等11個方面的重大工程項目建設。

《意見》還提出了系列配套支持措施，如擴大地方政府債券用於農業農村的規模，中央和地方財政加強三農投入保障，中央預算內投資繼續向三農補短板傾斜，抓緊出台普惠金融支持新型農業經營主體發展，營造良好投資環境。構建財政優先保障、金融重點傾斜、社會積極參與的多元化投入格局。

新冠肺炎 疫情 人民銀行

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