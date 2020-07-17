61城市新宅上漲 陸房市續回暖

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
大陸70個城市6月房價，有61個城市新房價格環比上漲，創近一年新高。圖為福建福州，一處開發建設中的房地產樓盤。（中新社資料照片）
大陸70個城市6月房價，有61個城市新房價格環比上漲，創近一年新高。圖為福建福州，一處開發建設中的房地產樓盤。（中新社資料照片）

6月份中國大中城市房價繼續回暖。中國國家統計局16日公布的數據顯示，70個大中城市中，有61個城市新建商品住宅價格環比上漲，7個城市環比下跌，2個城市持平；新房價格上漲城市數量，創2019年7月以來的新高。

中新社報導，房價上漲城市個數上升的同時，房價漲幅也有所擴大。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，據測算，6月份，70個城市新建商品住宅價格平均環比漲幅為0.6%，平均環比漲幅出現連續4個月的擴大。市場傳出持續回暖信號。

二手房價同樣出現回升跡象。當月70個大中城市中，50個城市二手房價環比上漲，創下近13個月來的新高；70個大中城市二手房價平均環比，漲幅也略有擴大。

6月份70個城市中，新房價格環比漲幅最大的城市為銀川，環比上漲1.9%；此外，唐山新房價格環比漲1.5%，價格漲幅連續4個月位居70城前列。

當月，二手房價環比漲幅最大的城市為深圳，環比漲幅為1.9%，長三角區域城市無錫二手房價環比上漲1.6%，70城市中居於第二位。　　

貝殼研究院首席市場分析師許小樂指出，6月份核心城市房價繼續延續上漲態勢，這主要是疫情之後市場復甦的表現。在相對寬鬆的流動性之下，購買核心城市的住房實現資產保值增值的需求有所提升，高總價、大戶型的改善型購房交易明顯增加。

一線城市中，深圳房價漲幅最高。這與深圳商品房供應數量和結構有關，同時，一些投資性需求藉助於金融信貸渠道進入市場，推升上漲預期。

下半年，許小樂認為，貨幣寬鬆力度有所收縮，金融部門加強對資金流向的監管。深圳日前出台了調控新政，收緊購房政策，能够使前期昇溫的市場降溫，房價將會出現一定幅度的回調。其他房價上漲壓力較大的城市也會有加大調控力度的可能。

許小樂表示，總的來說，政府並不會因為經濟增長和財政收入壓力而重新刺激房地產，讓資金回到實體經濟是當下政策的導向。

7月以來，已有杭州、東莞、寧波、深圳4個城市出台樓市調控收緊政策。

二手房 深圳 實體經濟

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