騰訊電商心不死 推出微信小商店

在大陸電商領域資總是失敗的騰訊仍不死心，旗下微信再次加碼電商生態，日前除了宣布不再維護微信小店並全面下線外，改由升級版的「微信小商店」上線，要搭上直播電商的商機。

第一財經日報報導，今年以來，受疫情影響，直播電商發展更為火熱，各大平台紛紛入局，擁有微信10億頂級流量的騰訊也不例外。

網經社電子商務中心高級分析師莫岱青表示，騰訊推出直播平台，是對微信生態內玩轉私域流量的探索。

就在微信小商店推出的前一周，微信官方宣布微信小店不再維護，後續將全面下線。

微信小商店並透露出最新進展，表示不會提供虛擬物品販售，未來會接入ERP（企業資源規劃）、CRM（顧客關係管理）、智慧客服、店鋪裝修、行銷等更多地經營工具等。

從最早的C2C電商平台拍拍網，到助推第三方微店發展，戰略投資京東、拼多多，以及後來的微信小店和小商店，騰訊的電商夢從未止步。

此次推出的微信小商店，與微信小店相當不同，作為獨立的小程序，小商店不用與公眾號捆綁，且擁有商家直播功能。

21世紀經濟報導，微信小商店現階段已支持售賣超過1500個類目的商品，且仍在持續拓展中，用戶只需提供相關身份及資格證明，就可以把實體店開到月活12億用戶數的微信生態裡。

除了微信小商店之外，微信近來在電商生態頻頻試水，今年5月，還新上線「小鵝拼拼」小程序，主打拼單團購，被業內視為對標拼多多，日前又新上線「群小店」功能，主打「分享」和「推廣」的新購物方式。

華創證券研究團隊分析指出，目前微信每月活躍用戶接近12億，如果微信和社交電商、直播帶貨等風口相加，市場能量不言而喻。