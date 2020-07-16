陸今年就業壓力大 大學生失業率創新高

大陸國家統計局新聞發言人劉愛華16日表示，受疫情衝擊影響，今年大陸就業壓力仍然較大，上半年，大陸城鎮就業人員年減173萬人，尤其第二季末外出務工農村勞動力減少496萬人，下跌2.7%，而大學生失業率創新高，6月大學畢業生失業率達19.3%，較上月上升2.1個百分點。

第一財經報導，大陸國務院新聞辦公室16日舉行「2020年上半年國民經濟運行情況」記者會，劉愛華於會上坦言，今年大陸就業壓力依然較大。上半年，城鎮新增就業人員較去年同期減少173萬人；外出務工的農村勞動力也有所減少，第二季末外出務工農村勞動力較去年同期減少496萬人，下降2.7%。

劉愛華更指出，大學生失業率創新高，受疫情影響，今年大陸高校畢業生招聘需求下降，求職面試都受到一定限制。從勞動力調查數據來看，6月份，大陸全國20到24歲的大專及以上人員，這部分族群主要是剛畢業的大學生，調查失業率達到19.3%，比上月上升2.1個百分點，比去年同期上升3.9個百分點。

大陸近年不斷強調「穩就業」，「六保」任務中更依然把「就業」放在首要任務中，且為了挽救最受疫情衝擊導致失業的大學畢業生等族群。15日召開的大陸國務院常務會議指出，要支持大學畢業生、返鄉農民工等重點族群創業就業，且政府投資的孵化基地等要將一定比例的場地免費提供給大學畢業生和農民工。