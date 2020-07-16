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寒武纪公告 7月20日在科創板上市
大陸人工智慧（AI）晶片領域的首個獨角獸企業寒武紀，16日晚間發布公告，表示公司股票將於2020年7月20日，在上海證券交易所科創板上市。
寒武紀這次發行後總股本為 4億股，其中上市初期無限售條件的流通股數量為 3,110萬股，占這次發行後總股本的比例為 7.77%。
網易科技報導，從3月26日科創板申請獲得受理，到4月10日進入問詢階段，再到6月2日火速上會、6月23日註冊生效，僅經歷三個多月，這也代表A股的投資者們，終於能面見這個「科創板AI晶片第一股」。
在發行價格方面，寒武紀發行價格最終定為人民幣64.39元，按照發行價格計算，寒武紀IPO時市值就已達人民幣257.62億元，
成立於2016年的寒武紀，經歷了4年時間的研發，成為一家 AI 晶片研發商，打造各類智慧雲伺服器、智慧終端機以及智慧型機器人的核心處理器晶片，同時還為使用者提供 IP 授權、晶片服務、智慧子卡和智慧平台等服務。
獵雲網報導，一家科技公司能成為行業的獨角獸，代表產品技術過硬，寒武紀在產品方面先後推出了用於終端場景的寒武紀1A、寒武紀1H、寒武紀1M系列晶片，以及大陸第一款雲端晶片思元100、雲端第二代思元270，邊緣晶片思元220；其中，寒武紀1A是全球第一款商用終端智慧處理器。
從產品矩陣中不難看出，寒武紀具備較高的產品反覆運算速度和研發能力，4年期間，寒武紀每年都會推出和反覆運算新產品，相較於其他晶片設計公司以平均約每1-3年的反覆運算週期推出系列新產品，寒武紀的研發能力表現突出。
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