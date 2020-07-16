投資72個項目3277億元！大陸央企協助湖北疫後重振
據央視新聞APP，今天（16日）下午，中共國務院國有資產監督管理委員會秘書長、新聞發言人彭華崗指出，6月以來，國資委持續發力助力湖北疫後重振。大陸中央企業和湖北省一共簽訂了72個合作項目，總投資額3277億元人民幣。
彭華崗在國務院新聞辦舉行新聞發佈會上表示，6月3日，中共國資委和湖北省委、省政府共同舉辦了「中央企業助力湖北疫後重振發展視訊會議」。有關中央企業和湖北省一共簽訂了72個合作項目，總投資額3277億元。簽約項目集中在新能源、生態環保、智慧製造、資訊技術、醫藥健康、產城融合、基礎設施建設等領域。
彭華崗表示，中央企業將發揮龍頭帶頭作用，加快項目建設進度，共同穩住湖北經濟社會發展的基本盤。
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