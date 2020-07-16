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航空業上半年虧損嚴重 中共國資委：風險可控

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
中共國資委透露，大陸航空企業上半年虧損非常嚴重。（新浪新聞網）
中共國資委透露，大陸航空企業上半年虧損非常嚴重。（新浪新聞網）

中共國務院國有資產監督管理委員會秘書長、新聞發言人彭華崗，大陸各航空企業「上半年虧損非常嚴重」，隨著疫情的好轉，大陸航空行業經營狀況也在進一步好轉，風險還是可控的。

彭華崗16日下午在國新辦就2020年上半年中央企業經濟運行情况舉行發佈會。有記者問到：今年大陸航空業等行業受到疫情影響是比較嚴重的，現時這些相關企業的經營狀況怎麼樣？國資委在幫扶這些企業渡過難關方面有哪些舉措？

彭華崗指出，今年受疫情影響比較嚴重的，有石油石化、航空、旅遊等。航空業全行業都是處於虧損狀態，中央企業這幾家航空企業也是「上半年虧損非常嚴重」。對於這種情況，航空企業採取了一系列措施，努力降低疫情給企業經營帶來的影響，比如內部挖潛、大力開展降本增效，對於航線的調整、機隊的調整，這些企業做了一些非常好的積極措施。

疫情 國務院

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