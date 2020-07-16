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央企能否完成今年目標？ 中共國資委：壓力很大

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸國務院國有資產監督管理委員會新聞發言人彭華崗。中新社
大陸國務院國有資產監督管理委員會新聞發言人彭華崗。中新社

中共國務院國有資產監督管理委員會秘書長、新聞發言人彭華崗表示，上半年大陸中央企業生產經營情況，總體上經營業績是優於預期，但下半年中央企業改革發展各項工作都面臨著很大的困難和壓力。重點是要維護產業鏈、供應鏈的安全。

彭華崗16日下午在國新辦記者會上表示，今年初，國資委和中央企業都簽訂了今年的經營業績責任書，中央企業也在積極努力。從下半年來看，國資委和中央企業將堅決貫徹落實黨中央、國務院的決策部署，堅持穩中求進，因時因勢謀劃，突出工作重點，千方百計奪回疫情造成的損失。

他表示，下半年要採取以下措施：

一是要扎實推動中央企業經營發展穩增長，以提質增效行動為抓手，指導中央企業把握擴大內需這一戰略基點，全力以赴抓好經營發展，統籌國際國內市場，保障基礎產品供應，維護產業鏈、供應鏈的安全，努力實現有質量、有效益的經濟增長。

二是全面實施國企改革三年行動。以實施國企改革三年行動為重要抓手，堅持問題導向，指導推動中央企業在健全現代企業制度、推進三項制度改革、深化國有資本投資、運營公司試點、積極穩妥深化混合所有制改革、加大剝離辦社會職能和解决歷史遺留問題等方面發力攻堅，力爭取得新的明顯成效，不斷激發企業市場主體活力，切實提升國資國企改革成效，有力對沖經濟下行壓力。

三是全力推動中央企業科技創新。加强統籌協調，完善工作機制，壓實工作責任，在人才激勵、經營預算等方面加大支持力度，强力推動關鍵核心技術攻關，積極推進國家級研發平台建設，强化行業內央地之間的聯合攻關，完善成果轉化機制，促進完善創新產業鏈，力爭在重點領域取得關鍵性突破，切實提升自主創新能力。

四是積極推進國有資本佈局優化和結構調整。以編制「十四五」規劃為重要抓手，加快推動佈局優化、結構調整，推動構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，加大戰略性新興產業投資力度，在產業基礎重點領域和產業鏈、供應鏈重要環節，打造一批頭部企業、「隱形冠軍」，推動國有資本向國家安全、國民經濟命脈的重要行業和關鍵領域集中，提升國有經濟的整體功能和效率。

五是認真抓好重大風險防範化解。深入細緻摸排中央企業各類風險隱患，分類制定應對預案，加强演練和壓力測試，完善中央企業債務風險評估體系，指導企業「一企一策」制定風險處置工作方案，嚴格落實安全生產責任，加强石油石化、建築施工、煤電、交通等領域的安全隱患排查整治，堅決杜絕重特大安全生產事故的發生。

彭華崗說，面對複雜嚴峻的外部經營形勢和艱巨繁重的改革任務，國資委和中央企業將勇於擔當、共同努力、積極作為，力爭取得最好的成績，努力為做好「六穩」工作、落實「六保」任務，統籌推進疫情防控和經濟社會發展，為決戰脫貧攻堅、決勝全面小康社會作出更大的貢獻。

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