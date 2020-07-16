分析師預警：近期A股快速上漲，很大程度是內資驅動

中銀證券全球首席經濟學家管濤今（16）日表示，大陸下半年基本面因素對人民幣匯率穩定的支持作用將逐步顯現，他強調，這輪A股的漲勢，很大程度是內資驅動，需要高度關注資本流動。

中新社今在北京舉辦國是論壇——2020年中經濟形勢分析會，管濤在發言時做上述表示。

對於新冠疫情衝擊下的跨境資本流動形勢回顧與展望，管濤用「先破後立」來概括。他指出，上半年，人民幣匯率圍繞7上下波動，成為吸收內外部衝擊的減震器，初步經受疫情大流行、經濟大衰退、金融大動盪等各種衝擊的考驗。

管濤認為，從中國外匯交易中心的數據來看，上半年人民幣的多邊匯率水準最高時是在3月下旬，當時美股發生多次熔斷，股市形勢極為嚴重，所以人民幣匯率在主要貨幣中的表現相當不錯。

管濤指出，大陸經濟具有率先復甦的優勢，PMI指數連續四個月在榮枯線以上，出口和利用外資的表現都超乎市場預期，最新的第二季經濟表現也有3.2%的正增長，比市場預期要好一些，經濟基本面對人民幣發揮支撐作用，匯率開始穩中趨升，下半年基本面對人民幣匯率的穩定作用會逐步顯現。但也要注意，消息面因素有可能加大匯率的雙向波動。

對於A股進入7月後出現一波快速上漲的行情，管濤認為，無論從成交額還是增量來看，外資布局早於此輪上漲，這次很大程度是內資所驅動。從外部投資人角度來看，內資可能在很大程度上做了一個「抬轎子」的角色，需注意當估值過高時，外資有可能隨時流出，對此要保持高度關注，應對國際資本流動的衝擊。

管濤提醒，投資人應保持理性，摒棄過去賺快錢、賺容易錢的想法，更多注重賺長錢、賺聰明錢，透過在改革開放過程中釋放的制度紅利，尋找結構性機會，做中長期投資和布局，避免追漲殺跌和炒概念。