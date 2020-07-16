情況轉佳 陸6月零售消費總額僅衰退1.8%
大陸國家統計局16日公布，今年上半年，大陸消費品零售總額達人民幣17.2兆元，較去年同期大減11.4%。但6月當月消費品零售總額為人民幣3.35兆元，年比僅下滑1.8%，情況已明顯好轉。
從區域來看，6月，城鎮消費品零售額年減2%，鄉村消費品零售額年減1.2%。
不過，電商網路零售則呈現增長，1到6月，大陸網路零售總額達到人民幣5.2兆元，年增7.3%，比1到5月提升2.8個百分點。
另，上半年，大陸全國居民人均消費支出達人民幣9,718元，較去年同期下降5.9%。扣除價格因素，實際下降9.3%，其中，城鎮居民人均消費支出人民幣1萬2,485元，下降8%。扣除價格因素，實際下降11.2%；農村居民人均消費支出6,209元，下降1.6%，扣除價格因素，實際下降6%。
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