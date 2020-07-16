情況轉佳 陸6月零售消費總額僅衰退1.8%

美國總統川普不顧中方嚴正交涉，在中美問題上再打香港牌，昨簽署所謂的「香港自治法案」，並簽署行政命令終止香港部分優惠待遇。文匯報報導，香港金發局主席李律仁昨表示，對於美國所謂制裁，市場目前無太大反應，可見市場關注的是整體因素，香港的中介角色定位沒有改變，香港國際金融中心地位仍然穩健，香港依然有優勢及機遇，也未見企業真的將業務遷離香港。

2020-07-16 13:44