大陸上半年實際使用外資年減1.3% 優於預期

大陸商務部發言人高峰今（16）日表示，今年上半年，大陸全國實際使用外資為人民幣4,721.8億元，年減1.3%（折合679.3億美元，年減4%；不含銀行、證券、保險領域），但降幅較第一季收窄9.5個百分點、較1至5月收窄2.5個百分點，總體好於預期。

他指出，6月當月，大陸全國實際使用外資人民幣1,170億元，年增7.1%（折合167.2億美元，年增3.7%）；第二季年增8.4%，較第一季（下降10.8%）明顯回暖，外商投資預期和信心穩定趨好。

高峰表示，下半年，世界經濟形勢仍然複雜嚴峻，影響外商投資的不確定性因素仍然較多，實現全年穩外資目標任務仍然任重道遠。

商務部強調，將會同有關部門，在繼續推動已有政策落地見效的基礎上，抓緊研究推出新一批穩外貿政策，鼓勵地方因地制宜創新舉措，特別是圍繞外貿企業面臨的外需不足、成本上升、人流物流受阻等突出困難，從用足用好出口退稅、出口信用保險、擴大出口信貸投放、發揮線上作用、加快發展貿易新業態新模式等方面著手，持續為外貿企業減負助力，持續加大對中小微外貿企業的支持，持續幫助外貿企業深入開拓市場、搶抓訂單，千方百計穩住外貿外資基本盤。