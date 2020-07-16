第二季GDP報喜 A股三大股指卻重挫

大陸第二季GDP增長超出市場預期，但A股三大股指今（16）日集體大跌，今在科創板掛牌上市的大陸半導體代工龍頭中芯國際上漲202%。

截至收盤，滬指跌4.5%，深成指跌5.37%，創業板指跌5.93%。滬深兩市有逾200股跌停。

Wind數據顯示，滬深兩市成交額連續第九個交易日突破人民幣1.5兆元，北向資金（外資）全天淨流出人民幣69.2億元，已經是連續3天淨賣出。

中芯國際A股今報收人民幣82.9元，上漲202%，全天成交人民幣479.7億元，占科創板所有股票成交額近50%，躋身A股歷史第四大單檔個股成交金額。

據統計，A股歷史上僅有2007年11月5日中國石油（全天700億元）、2015年7月7日中國平安（全天679億）、2015年6月9日中國中車（全天497億）的成交金額超過中芯國際今日成交額。

海通證券認為，從技術上分析，滬指經過周三調整之後，股指已逼近10日均線，且5日均線已拐頭向下，預告大盤短期調整仍將延續，在盤口量能充裕的情況下，預計短期回檔空間將較為有限。

在操作方面，在大盤調整過程中，建議保持謹慎樂觀，逢低布局優質個股，短期來看，消費電子類股調整較為充分，可適當關注。

國泰君安認為，指數進一步下跌空間有限，短期回檔或接近尾聲。市場的這波回檔，主要因為前期過快上漲，短期累積較大漲幅，加上政策面降溫，中美關係消息面出現反覆，導致市場情緒出現波動所致。支撐市場中期向好的基本面因素並未變化。

國泰君安指出，今天公布的第二季GDP數據優於預期，顯示大陸經濟正穩步回升，上市公司盈利將逐季復甦。指數短期回檔消化獲利盤，有利於未來進一步向上拓展空間，市場回檔也是逢低布局的時機。

山西證券指出，前期上漲較快的題材近期將出現一定的調整，調整目標有很大機率到達均線支撐位，中期依舊維持趨勢向上判斷，未來可關注十日均線附近的配置機會。在市場短期波動較大的背景下，投資人不宜過於頻繁換手操作，建議配置有基本面和資金面支撐的標的。