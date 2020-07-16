停業175天 大陸電影院開放營業！

大陸國家電影局網站今（16）日發布《關於在疫情防控常態化條件下有序推進電影院恢復開放的通知》，允許低風險地區於7月20日恢復開放營業，中高風險地區暫不開放。

這意味停業175天的大陸電影院終於要開門營業了。

通知指出，一旦從低風險地區調整為中高風險地區，要嚴格執行疫情防控規定，從嚴從緊落實防控措施，電影院及時按要求暫停營業。

該通知做出分區分級的原則。低風險地區在電影院各項防控措施有效落實到位的前提下，可於7月20日有序恢復開放營業。中高風險地區暫不開放營業。

通知明訂，嚴格落實屬地管理和行業管理責任。各地電影主管部門將關於恢復開放電影院的工作安排，報當地黨委和政府同意後，與當地疫情防控部門有序推進恢復營業。

同時要制定疫情防控方案和應急預案，對復工電影院加強指導和巡查，密切關注電影院疫情防控及復工經營情況。各地具體復工時間及有關安排向國家電影局報備。

在通知附帶的疫情防控指南中，國家電影局要求調整售票方式。全部採取網路實名預約、無接觸方式售票；實行交叉隔座售票，保證陌生觀眾間距1公尺以上；每場上座率不得超過30%。

此外，官方還要求電影放映場所減少放映場次，日排片減至正常時期的一半，控制觀影時間，每場不超過兩個小時，延長場間休息時間，對影廳充分清潔與消毒；不同影廳錯時排場，避免進出場觀眾聚集。

澎湃新聞報導，從國家電影局下發電影院開放通知，到大陸各地電影院恢復正常營運，會有一定時間差。一位影視行業從業人員表示，具體怎麼樣還得等地方電影局通知，估計地方電影院還是會限制一下，一批一批來。