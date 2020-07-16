陸國家統計局：中國經濟下半年持續恢復有支撐

中共國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長劉愛華16日表示，從上半年尤其是第2季各項經濟指標回升情況來看，中國下半年經濟的持續恢復是有支撐的。

據人民網報導，劉愛華在說明2020年上半年大陸國民經濟運行情況時表示，下半年中國大陸經濟的持續恢復主要有三方面有利條件：

一、上半年經濟穩步復甦為下半年持續恢復打下堅實的基礎。很多指標在3月以來都出現明顯回升或降幅收窄，這種運行態勢表明，總體上疫情的衝擊是可控的，且中國經濟自我調整能力是比較強的。中國擁有完善的產業體系、日益完善的基礎設施、超大的市場優勢，這些優勢在下階段仍然會有效應對疫情衝擊。

二、疫情期間催生很多新產業新業態新模式，將為經濟回升繼續提供有力支撐。今年上半年疫情期間可以看到，遠程辦公、在線教育、智能施工、無人配送這些新模式有效地化解了現實生活中的一些難點，雲端運算、大數據、人工智能為代表的新技術快速發展，數位經濟、智能製造、生命健康這些新產業形成更多增長極，這些增長極將為經濟下一階段增長提供更多支撐。

三、宏觀政策效應將進一步顯現。上半年，為應對疫情衝擊，中國採取了財稅方面的支持、金融方面的支持以及全面強化就業優先政策，這些政策目前已經見到成效。這為下半年更好地應對疫情衝擊積累了經驗，同時進一步堅定信心。同時，疫情衝擊下也暴露出一些領域的問題，也促使進一步的「補短板、強弱項」，進一步加大創新力度，增強經濟發展的後勁和活力。

劉愛華表示，從這些有利條件看，對下半年經濟持續復甦是有信心的。同時，經濟回升也是有基礎、有潛力、有條件實現的。

但劉愛華也強調，當前境外疫情仍在快速的蔓延擴散，世界經濟經貿重啟舉步維艱，國內的需求恢復目前受到一定的制約，穩企業、保就業壓力還是比較大。因此，仍要堅持底線思維，充分認識疫情影響的廣泛性、複雜性、持續性，圍繞做好「六穩」工作，落實「六保」任務，狠抓政策落實，努力完成全年經濟社會發展的目標任務。