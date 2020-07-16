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中國擬境外課稅 在港內地人想走了

世界日報 / 香港新聞組／香港16日電
到香港工作的內地人士被多課許多稅金，加上香港的生活水準太高，許多人已經興起離開香港返回內地的念頭。歐新社
到香港工作的內地人士被多課許多稅金，加上香港的生活水準太高，許多人已經興起離開香港返回內地的念頭。歐新社

彭博資訊報導，中國對公民的全球所得課稅細節最近揭露更多資訊，到香港工作的內地人士發現，他們因而被多課許多稅金，加上香港的生活水準太高，許多人已經興起離開香港返回內地的念頭。

據報導，最近港區國安法實施，不少香港本地人和外國籍人士決定離開香港，原本還寄望人才可能出現的空缺可由內地來的人員補上。現在情況反而是稅制讓內地人也想走了。

中國要對公民的全球所得課稅新制度，其實當局在去年1月就修改了相關法規，但遵行細節最近才公開，因而讓許多人措手不及。

報導稱，一些來自內地在香港工作的人士以及招聘媒合公司人員，發現一些為中國國營事業工作的員工，最近幾周陸續接到公司通知，請他們申報在香港的工作所得，開始在中國繳稅。

以家在上海的人為例，上海最高稅率可達45%，而香港當地的最高個人所得稅率只有15%。許多人因而馬上就面臨所得稅率增加的情況。

招聘媒合公司指出，在香港的投資銀行任職金融經理人員，薪酬一般會比在上海高25%到30%。不過香港的生活開銷高，其實就抵消掉多賺到的錢。現在須繳的所得稅率再變高，香港的吸引力就大減了，加劇人才外流問題。

另據明報報導，近期在港工作的「港漂」圈子盛傳，北京當局擬對海外居民徵收入息稅，在港內地人或首當其衝。政策或主要針對中資國企外派至香港的內地員工，而且措施仍在商討，有中資金融機構高層估算，涉及稅款約4億（約5722萬美元）至5億元人民幣，並指在港分支機構正與總公司「講數」，希望由總公司代繳。有基金經理估計，此舉非為增加財政收入，而是不想國民「兩邊效忠」。

根據傳聞政策，中國將向包括新加坡、香港等地在內的內地人徵收入息稅，即內地所稱的「個人所得稅」。資料顯示，內地基本免稅額為6萬元人民幣，首3.6萬元徵收3%稅率，其後分為6個稅階，稅率介乎10%至45%。

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