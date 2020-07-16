中美角力 金發局：港國際金融中心地位仍穩健

美國總統川普不顧中方嚴正交涉，在中美問題上再打香港牌，昨簽署所謂的「香港自治法案」，並簽署行政命令終止香港部分優惠待遇。文匯報報導，香港金發局主席李律仁昨表示，對於美國所謂制裁，市場目前無太大反應，可見市場關注的是整體因素，香港的中介角色定位沒有改變，香港國際金融中心地位仍然穩健，香港依然有優勢及機遇，也未見企業真的將業務遷離香港。

據報導，李律仁昨於網上記者會表示，國際形勢變得複雜，各國摩擦增加，香港無可避免地正面對一個更複雜的營商環境，部分是來自外交原因，又或是有個別國家出於政治或選舉需要而對香港做出連串動作，香港作為中介城市、國際城市的角色正面對更大挑戰。不過，他認為，香港國際金融中心地位仍然穩健，無須因香港特殊待遇被取消而太過憂慮，香港即使面對全球的複雜環境，也能發揮自身的中介角色。

報導指出，他比喻說：「當有兩個人吵架，夾在中間的人也可能捱罵，但現實中，作為中介人角色的用處其實很大。」故此，即使早有美國或取消香港特殊待遇的消息傳出，至今落實，香港市場反應不大，主要是受到香港國際金融中心地位所支持。他指，市場不會只看單一事件，香港作為國際金融中心，當世界面對更多的摩擦，香港的中介地位也更具價值。

未見企業將業務遷離香港

報導說，美商會本周指，逾三成受訪機構有意撤出香港，李律仁稱，不少調查都是問受訪者的「感覺」，企業在商業決策前，自然會衡量機會和風險，未見到企業真的將業務遷離香港。他指出，市場作出任何的決定，都會看整體大環境及各個不同因素，不會只看單一因素，尤其是目前市場對美國取消對港的特殊待遇，並無特別反應，反映香港作為國際金融中心的地位仍穩健。他重申：「香港仍是好吸引的地方，現實中並沒走資情況。」

金發局成員、畢馬威中國副主席韋安祖也稱，香港國際金融中心地位穩妥，雖然目前面對一定的挑戰，但新股市場表現強勁，不少中資企業都回歸香港上市，而港股近期的表現穩定，都反映了市場的穩健性，而且香港金融人才集中，十分具競爭力。中長期而言，香港前景仍然非常正面。