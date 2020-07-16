大陸第2季GDP增長3.2% 權威解讀來了

大陸第二季GDP恢復正增長為3.2%，學者專家認為，大陸經濟季度增速可能呈現深V型的態勢，即今年第一季較大幅度下跌、第二季轉正、下半年步入常態化增長，明年上半年將出現中高速增長。

雖然今年的政府工作報告並未制定具體的經濟增長目標，但GDP增速依然是市場關注焦點。

國家統計局發言人劉愛華表示，第二季的回升增長仍然屬於恢復性的增長，疫情衝擊的損失尚未完全彌補，推動經濟回歸正常水準還需要付出艱苦努力。從上半年尤其是第二季各個經濟指標回升情況看，下半年經濟的持續恢復是有支撐的。

第一財經引述國務院發展研究中心宏觀經濟研究部研究員張立群表示，上半年之所以能夠快速持續恢復，與官方及時推出一系列相關政策舉措，尤其是5月全國兩會明確的各項政策有關。

但從消費和投資數據來看，需求端的修復仍然不及供給端。對此，張立群表示，制約經濟進一步恢復的最突出問題還是需求不足。如果此一問題不能得到有效解決，企業進一步達產就會面臨較大困難，會遇到銷售困難、資金周轉壓力，繼續增加周轉和庫存的意願也不強。

中國社會科學院經濟研究所所長黃群慧認為，受新冠肺炎疫情衝擊，大陸經濟的季度增速可能呈現深V型的態勢，即今年第一季較大幅度下跌、第二季轉正、下半年步入常態化增長，明年上半年將出現中高速增長。

中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員劉曉光表示，大陸第二季穩住了經濟基本盤，下半年在宏觀政策全面發力、新改革紅利加速釋放、市場情緒有效改善、微觀主體行為積極調整的共同作用下，投資需求和消費需求有望進一步釋放，經濟增速有望出現強勁反彈。

他認為，經濟政策的核心應從行政救助和保生存階段，轉向全面提高企業市場訂單和需求階段，透過各類政策扶持和刺激，加大投資需求和消費需求的擴張，促進供需平衡，恢復市場大循環。

近期陸續公布的指標數據也發出經濟復甦的訊號。進出口增速雙雙轉正，製造業PMI指數連續4個月位於榮枯線之上，港口貨物輸送量連續3個月正增長，6月全社會用電量增長6.1%，粗鋼產量、怪手銷量、快遞業務量等數據也持續轉好。

財信研究院副院長伍超明表示，在4月工業增加值增速由負轉正，5月進一步提高至4.4%後，6月生產端改善趨勢得以延續，且歷史數據顯示，季末生產端趕工意願較強，工業增加值增速出現較大幅度提升。