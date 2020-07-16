大陸第2季GDP「扭負為正」 增長3.2%

中共國家統計局16日上午發布上半年國民經濟運行「成績單」。初步核算，上半年大陸國內生產總值（GDP）達人民幣45兆6,614億元，按可比價格計算，年比下降1.6%。分季度看，一季度年比下降6.8%，二季度增長3.2%。

分產業看，今年上半年，大陸第一產業增加值增長0.9%，第二產業增加值下降1.9%，第三產業增加值下降1.6%。

值得一提的是，上半年，大陸貨物進出口總額下降3.2%，降幅比一季度收窄3.3個百分點。其中，二季度年比下降0.2%，一季度為下降6.5%。出口下降3.0%，進口下降3.3%；進出口相抵，貿易順差人民幣1兆1,889億元。上半年貨物進出口好於預期，貿易結構繼續改善。

在CPI方面，上半年，大陸全國居民消費價格（CPI）年比上漲3.8%，漲幅比一季度回落1.1個百分點。扣除食品和能源價格後的核心CPI上漲1.2%。

分類別看，食品烟酒價格上漲12.2%。其中，糧食上漲1.0%，鮮菜上漲3.4%；猪肉價格上漲104.3%，比一季度回落18.2個百分點。