中芯國際登A股狂飆 H股卻暴跌逾20%

大陸國家主席習近平15日給「全球首席執行官委員會」成員代表回信中指出，當前中國大陸正在統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作，決勝全面建成小康社會，決戰脫貧攻堅。他強調，大陸經濟長期向好的基本面沒有改變、也不會改變。

2020-07-16 11:19