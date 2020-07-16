中芯國際登A股狂飆 H股卻暴跌逾20%
中芯國際16日登陸上海科創板，開盤股價狂飆245.96%。但中芯國際H股周四開盤上漲2.2%後不久，股價就迅速反轉直下，一度暴跌達26%，呈現A股、H股兩樣情，A股股價比港股大幅溢價逾兩倍。
中芯國際A股漲幅隨後雖略為收斂，但10時45分漲幅仍超過210％，且成交額已突破人民幣300億元（約新台幣1,264億元），換手率約33%。
上海第一財經報導，大陸海通證券董事長兼中芯國際董事周傑稱，中芯國際作為中國集成電路產業標桿企業，此次成功在A股上市，將有利於加快大陸集成電路產業早日實現「中國芯」、「中國造」，是中國資本市場的重要的里程碑。
大陸國信證券近日發布的研究報告指出，隨著中芯國際在科創板上市，將大幅提升公司融資能力，為未來高資本投入提供良好基礎。
但也有業內人士提醒，要注意中芯國際產業進展不如預期、半導體產業鏈發展國產化進程低於預期，以及企業自身管理經營風險可能導致業績不如預期等風險因素。
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