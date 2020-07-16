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大陸第2季GDP成長率轉正 達3.2%

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
圖為河北省遷安市一家服裝外貿廠，工人正在積極趕工生產。新華社
圖為河北省遷安市一家服裝外貿廠，工人正在積極趕工生產。新華社

大陸國家統計局今（16）日發布，上半年國內生產總值為人民幣45兆6,614億元，比去年同期下降1.6%。

分季度看，第一季比去年同期下降6.8%，第二季增長3.2%。分產業看，第一產業增加值為人民幣2兆6,053億元，年增0.9%；第二產業增加值17兆2,759億元，年減1.9%；第三產業增加值25兆7,802億元，年減1.6%。

與第一季相比，第二季大陸國內生產總值增長11.5%。

國家統計局表示，總的來看，上半年大陸經濟逐步克服疫情帶來的不利影響，經濟運行呈恢復性增長和穩步復甦態勢，發展韌性和活力進一步彰顯。同時也要看到，一些指標仍在下降，疫情衝擊損失尚需彌補。

統計局稱，當前全球疫情依然在蔓延擴散，疫情對世界經濟的巨大衝擊將繼續發展演變，外部風險挑戰明顯增多，大陸國內經濟恢復仍面臨壓力。

數據顯示，上半年大陸全國固定資產投資（不含農戶）為人民幣28兆1,603億元，年減3.1%，降幅比1至5月收窄3.2個百分點，比第一季收窄13.0個百分點。分領域看，基礎設施投資下降2.7%，製造業投資下降11.7%，降幅比第一季分別收窄17.0、13.5個百分點。

房地產開發投資增長1.9%，第一季為下降7.7%。全國商品房銷售面積6億9,404萬平方公尺，下降8.4%；商品房銷售額人民幣6兆6,895億元，下降5.4%，降幅比第一季分別收窄17.9、19.3個百分點。

此外，上半年大陸全國規模以上工業增加值比去年同期下降1.3%，降幅比第一季收窄7.1個百分點；其中，第二季增長4.4%，第一季為下降8.4%。6月規模以上工業增加值比去年同期增長4.8%，增速比5月加快0.4個百分點，已連續三個月增長。

上半年社會消費品零售總額為人民幣17兆2,256億元，比去年同期下降11.4%，降幅比第一季收窄7.6個百分點；其中，第二季下降3.9%，比第一季收窄15.1個百分點。6月社會消費品零售總額為人民幣3兆5,526億元，比去年同期下降1.8%，降幅比5月收窄1.0個百分點。

人民幣 疫情

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