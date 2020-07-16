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中芯國際A股掛牌上市 開盤大漲逾2倍

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
圖為位於北京市亦莊經濟技術開發區的中芯國際（北京）公司園區大門外景。中新社
圖為位於北京市亦莊經濟技術開發區的中芯國際（北京）公司園區大門外景。中新社

大陸半導體代工龍頭中芯國際今（16）日在科創板掛牌上市，開盤大漲245.96%，股價報人民幣95元。中芯國際也成為大陸國內首家同時在A+H上市的科創紅籌企業。

港股方面，恒指開盤上漲0.27% 中芯國際高開逾2%。

中芯國際A股發行價為每股人民幣27.46元，將募資人民幣462.87億元。截至發稿，公司股價在人民幣90元左右徘徊，漲幅逾2倍。

第一財經報導，中芯國際授予海通證券超額配售選擇權。若超額配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大至19.38億股，募資額高達人民幣532.3億元，成為名副其實的募資王。

中芯國際回A股上市，或將帶動在港股上市的半導體公司加速回A。有業界人士表示，港股投資人過去對大陸晶片公司不感興趣，這些公司在港股的市值本益比較低，缺少外資關注因而成交稀疏。如果回A股上市，這些公司估值會提高，有利於公司融資。

根據招股書披露，中芯國際此次科創板IPO約40%資金用於12英寸晶片SN1項目（中芯南方一期）。中芯南方為一間12英寸晶圓廠，主要滿足中芯國際14奈米及以下先進工藝節點的研發和量產計畫而造，目前產能已達6,000片/月，目標產能是3.5萬片/月，投資總額達120.4億美元。

根據市場調研機構拓墣產業研究院統計，今年第一季全球十大晶圓代工廠營收排名中，中芯國際排名第五，占總市場比率為4.5%。

從市值來看，按每股27.46元的發行價，中芯國際的發行市值約為人民幣1,959.66億元。若超額配售選擇權全額行使，發行市值將擴大至2,029.09億元。

國信證券在研報中表示，隨著中芯國際在科創板上市，將大幅提升公司融資能力，為未來高資本投入提供良好基礎。公司科創板上市後發行市值約人民幣2,259億元，預計中芯國際短期目標市值可達4,363億元至4,821億元。

不過，也有業界人士提示稱，要注意中芯國際產業進展不及預期、半導體產業鏈發展國產化進程低於預期、企業自身管理經營風險可能導致業績不及預期等風險。

中芯國際成立於2000年4月，2004年3月在紐約、香港兩地上市；2019年5月宣布從將美國存托憑證從紐交所退市，轉向場外交易市場櫃檯交易；今年5月5日，中芯國際宣布將在科創板IPO。6月1日提交首發申請並獲受理，6月4日進入問詢環節，6月19日首發過會，6月22日提交註冊，6月30日註冊生效，中芯國際創造科創板多項最快紀錄。

人民幣 港股 半導體 IPO 香港 外資

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中芯國際 7月16日科創板上市

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