參展第13屆中國航展 波音雲簽約

波音公司將以全新規模亮相第十三屆中國國際航空航天博覽會（簡稱「中國航展」）。7月15日下午，中國航展的承辦單位—珠海航展有限公司與波音公司舉行「雲簽約」活動，珠海航展有限公司董事長兼總經理孫潔峰與波音民用航空市場銷售中國區副總裁高思翔代表雙方進行簽約。

中新社報導，第十三屆中國航展將於今年11月10日至15日在珠海航展館舉行。截至目前，已有近500家海內外知名航空航天企業確定參展，室內展覽面積達10萬平方公尺。

波音公司是世界領先的民用飛機和防務、空間與安全系統製造商、售後支持服務提供商，其主要民機產品包括737、747、767、777、787和波音公務機等。

本屆中國航展，波音公司將以雙層展台形式亮相，室內參展面積將達300平方公尺，創近10年參展面積新高。屆時，波音公司將在珠海以多種形式全方位展示其最新的民用飛機產品，包括777X新型大型遠程寬體飛機和787夢想飛機等，以及非常全面的民用航空服務業務。

中國大陸是波音最重要的市場，也是波音非常珍視的合作夥伴。簽約儀式上，高思翔表示，作為中國航展的老朋友，波音公司已連續參加十二屆中國航展。波音公司將在此次航展上首次展出全系列貨機產品，支持中國大陸航空貨運的發展壯大。