南航首架陸製ARJ21飛機 投入運營

15日9時42分，CZ3898航班滿載旅客從廣州白雲國際機場起飛，飛往廣東揭陽潮汕國際機場，標誌著中國南方航空公司首架大陸國產ARJ21飛機，正式投入商業運營。按照機隊發展規劃，預計到2024年，南航ARJ21機隊規模將達到35架。

據中新社報導，旅客嚐鮮大陸國產ARJ21飛機的熱情高漲。首航的CZ3898航班機票於6月18日開放銷售後短短幾天時間即售罄，銷售速度、客座率都遠超同航線其它機型。此外，7月16日-18日三天內由ARJ21飛機執飛的廣州-揭陽航班的客座率也已超七成。

ARJ21飛機是中國大陸自行研製、具有自主知識產權的新型渦扇支線飛機。首架ARJ21飛機引入南航後，先後圓滿完成了應急演練、驗證飛行、飛行訓練，南航也已完成了運行標準制定、手册修訂以及人員培訓等相關工作。

南航ARJ21飛機客艙布局、內飾，根據自身特色需求定製設計而成，與市場同航線其它支線機型相比，舒適性特性明顯。

報導稱，該飛機客艙採用「左二右三」的90座全經濟艙布局，過道較為寬敞達19英寸，餐車推過依然有富餘空間；每個座椅寬度為17英寸，空間更加寬敞，舒適度更高。座椅前後間距達31英寸，與幹線主流寬體機經濟艙座椅前後間距相同。前座椅傾斜放倒後，座椅下端會自動前移，保證了後座乘客依然擁有較為寬敞的乘坐空間。此外，飛機每排座椅後方均配有USB充電插口，方便旅客為電子設備充電。

據介紹，運營初期，南航把ARJ21部署在廣州總部運營。未來，根據飛機的航程和經濟效率，南航將繼續開拓支線市場，逐步把ARJ21飛機調配到北京大興國際機場運營，拓展廣州-北京雙樞紐的服務範圍。