陸線下影院受挫 線上播放成長

中國大陸電影業因新冠肺炎疫情遭受重創，後疫情時代，電影業如何自救？北京大學藝術學院教授、影視戲劇研究中心主任陳旭光表示，疫情雖重創電影產業，但也帶來線上播放、雲傳播、「互聯網＋電影、電視劇」等新模式。電影工作者應積極地探索「線下＋線上」新模式，方能有效推動電影業的疫後重振。

中新社報導，萬達電影股份有限公司日前公告稱，預計今年上半年淨虧損15億元至16億元（人民幣，下同），而去年同期盈利5.24億元。受疫情影響，至今絕大多數電影院仍未復工，已復工的少數電影院營業額也不容樂觀。

大陸國家電影局在電影系統應對疫情工作會上透露，疫情短期內給電影行業帶來的直接經濟損失巨大，目前估算全年票房損失將超過300億元。

線下影院受挫，居家隔離使得線上視頻播放平台迎來契機。2020年第一季度，騰訊視頻的會員數達1.12億人次，同比增長達26%。不僅是中國大陸，海外知名流媒體播放平台Netflix4月中旬宣布，其在全球範圍內新增1577萬付費用戶，遠高於此前預計的700萬。

北京大學藝術學院教授、影視戲劇研究中心主任陳旭光表示，疫情雖然給電影產業帶來重創，但也帶來了線上播放、雲傳播、「互聯網＋電影、電視劇」等新模式。疫後電影行業必將更加充分地擁抱互聯網。

對於眾多線下影院停業的情況，業內人士指出，在後疫情時代，大陸國內院線市場需要通過增資、參股、併購、跨地區兼併重組等方式做大做強。這或許能够使得影城實現融合發展。

陳旭光認為，影視行業想要在後疫情時代重整旗鼓，需要關注觀眾的審美習慣及需求的變化，以滿足受眾的「想像力消費」為發力點進行突圍。

而滿足觀眾的「想像力消費」需求則可以從影遊融合類影視劇、災難題材電影和玄幻型影視劇入手。

線上線下尋求自救方法的同時，電影業的創作者們也在積蓄力量。多位中國大陸電影導演表示，在疫情期間做得最多的就是案頭工作，以及準備下一個項目的劇本。希望能够通過5G時代給影視行業帶來的新思路和新機遇。