陸社交電商 市場規模逾2兆

微商電商、網絡直播、職業創作者……中國大陸將推出更多政策支持新經濟業態中的個體經營者，鼓勵發展新個體經濟，進一步降低個體經營者線上創業就業成本，提供多樣化的就業機會。

新華社報導，大陸國家發展改革委等13個部門今公布「關於支持新業態新模式健康發展，激活消費市場帶動擴大就業的意見」，提出積極培育新個體，支持微商電商、網絡直播等多樣化的自主就業、分時就業。鼓勵發展基於知識傳播、經驗分享的創新平台。

改革開放初期，中國大陸通過允許從事個體經營，激活了強大的個體經濟。數字經濟大潮下，各種新業態新模式不斷湧現，一批互聯網平台快速崛起，推動就業模式從傳統的「公司+僱員」向「平台+個人」轉變。這為勞動者提供了低門檻、多元化的創富機會，知識、經驗、技術、特長都可以帶來收益，一批有創意、有能力的「新個體工商戶」快速成長。

意見提出，鼓勵商業銀行推廣線上線下融合的信貸服務，合理降低個體工商戶融資成本。通過網絡平台開展經營活動的經營者，可使用網絡經營場所登記個體工商戶，引導降低個體經營者使用互聯網平台交易涉及的服務費。

新個體經濟的發展，為轉型中的中國大陸經濟開闢就業空間、帶來發展活力。中國互聯網協會估計，2019年中國大陸社交電商從業人員規模超過4800萬人，市場規模超過2兆元人民幣。

大陸國家發展改革委有關負責人說，進一步激活新型就業潛力，要打破就業服務和保障「雇傭」的慣性思維，完善適應就業模式創新的政策制度。

意見明確大力發展微經濟，鼓勵「副業創新」，支持線上多樣化社交、短視頻平台有序發展，鼓勵微創新、微應用、微產品、微電影等萬眾創新。強調要探索適應跨平台、多僱主間靈活就業的權益保障、社會保障等政策。探索完善與個人職業發展相適應的醫療、教育等行業多點執業新模式。