減輕疫情影響 昆山助台商融資

海峽兩岸（昆山）人才交流合作大會13日舉行，江蘇昆山推出一系列對台招才引智的措施。

新華社報導，昆山近年通過率先開展台灣職業資格比照認定、邀請台灣技能人才參加競賽項目等方式，拓展兩岸人才合作領域，促進昆台深度融合，為產業互惠、資源共享、就業暢行提供有力支撐。

大會期間，昆山為通過職稱評審綠色通道以及通過台灣地區職業資格比照認定取得職稱的12名台籍專技人才代表頒發了相關證書，對12名台籍雙創人才代表進行了表彰，並為首批「兩岸（青年）實訓基地」授牌。

為幫助受新冠肺炎疫情影響的中小微台資企業拓寬融資渠道、降低融資成本，昆山農商行為9家申請「昆台融」的中小微台資企業授信，以「綜合風險池」為信用保障資金發放貸款，保障台資企業金融活水持續湧流。

台灣電電公會大陸首席代表顏素秋說，昆山推出一批創新舉措和惠企政策，吸引了大批台灣知名企業到昆山投資，落地發展。「深化兩岸產業合作同時，我們深深感受到在昆山就業、創業、生活有了家的溫馨氛圍。昆台攜手發展不僅促進了兩岸產業經濟緊密合作，也深化了兩岸文化融合交流。」

2020年是台商投資昆山30周年。目前，已有超5200個台資項目落戶昆山，投資總額超610億美元，註冊資本超320億美元。

昆山市委常委金健宏表示，昆山將把「用戶思維、客戶體驗」貫穿兩岸人才服務全過程各環節，全力打響「昆如意」營商服務品牌，拓展兩岸青創園、、眾創空間等人才合作平台功能，讓昆山成為台資台企發展壯大的集聚地、兩岸人才就業創業的首選地。