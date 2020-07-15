英國封殺華為 中英「黃金時代」宣告落幕

英國決定封殺華為5G，於2027年前在英國網路中全面清除所有華為5G設備。華為5G拓展海外市場受挫，同時也令中英關係從熱烈交好轉向急凍，中英「黃金時代（Golden Era）」已不復見。

「黃金時代」一詞來自前財相歐恩邦（George Osborne）2015年秋天訪問北京，替大陸國家主席習近平10月到英國進行國是訪問鋪路時的說法。奧斯本當時稱，中英關係將開啟「黃金時代」。

香港經濟日報報導，去年1月，大陸駐英國大使劉曉明會見卸任公職、轉任「倫敦標準晚報」總編輯的歐恩邦時，重提此一詞彙，表示要推進中英關係「黃金時代」穩步發展。但在中美關係博弈、新冠疫情、香港問題發酵下，中英關係近多月來有巨大轉變。民調顯示，83%英國民眾對大陸觀感負面。

英國今年1月決定讓華為「有限度」參與5G網絡中的非敏感部分，並把參與程度限制在35%以下，但美國5月對晶片科技實施制裁，禁止華為使用美製晶片後，英國政府態度有所動搖。

英國首相強生（Boris Johnson）周二上午主持國家安全委員會（NSC）會議討論華為問題，結論是美國制裁導致華為無法被信賴足以在英國的電訊建設中，扮演重要角色，決定要華為在2027年前退出英國5G建設。

大陸駐英大使劉曉明曾公開放話表示，英國若把大陸視為「敵意國家」，後果自負。大陸企業都在看英國政府對華為的處置，若華為被英國排除，英國的貿易絕對會有損傷。

此外，英國在港區國安法生效後，立刻表態，計畫對持有英國國民海外護照（BNO）的香港民眾放寬簽證權，把入境6個月期限延長至5年。劉曉明也嚴詞批評英國「干涉中國內政」。套用英媒的話，英國與中國在多項議題齟齬不斷，中英關係的「黃金時代」恐已一去不復返。