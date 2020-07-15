陸買美國玉米單日新高 專家：買的是美中最後防線

中美角力白熱化，看似劍拔弩張，其實有轉圜餘地。大陸海關總署承諾履行第一階段貿易協議，昨（14）日採購美國玉米的規模更創最大單日紀錄。專家認為，中方此舉要把貿易盟約、對採購美國貨，作為中美關係不崩盤的最後防線。

香港經濟日報報導，美國智庫分析認為，大陸通過履行貿易協議，發出和解信號，希望以此緩和外交壓力，為實現戰略目標爭取空間。

皮特森國際經濟研究所的高級經濟師霍夫鮑爾（Gary Hufbauer）認為，大陸接下來可能會做出有限的「讓步」，穩住與美國關係，大陸將共同努力在2020年完成第一階段貿易協議，至少在農業方面，需要政府主導的購買。

有分析稱，美方對大陸的角力其實也留有餘地，如尚未在金融等領域動真格，以免中美關係滑入全面崩盤局面，令美國自身利益亦受損，陷入「殺敵一千，自損八百」的困局。

中國國務委員兼外長王毅9日出席中美智庫媒體視訊論壇稱，中美面臨建交以來最嚴重的挑戰，雙方應梳理和商定「合作」、「對話」、「管控」三項清單以解決爭端。

大陸海關總署發言人李魁文周昨在記者會上表示，大陸仍然信守承諾，履行中美第一階段經貿協議，「協議正在得到執行」。

夏威夷東西中心資深研究員Denny Roy分析，大陸目前面臨與多個國家的外交對抗，考慮到美國對中國的經濟價值，以及一個「敵對的美國」將損害大陸實現戰略目標，大陸深知，與美國關係惡化的後果相當嚴重。

事實上，中美關係被指已進入「冰河期」。美國表達對大陸在香港、新疆、台灣和南海等議題行動的不滿，並加大透過軍事、外交等手段應對大陸帶來挑戰。

而在美國的壓力下，英國14日已宣布棄用中國電信巨頭華為參與5G網路建設，中美科技戰陡然升級。在此背景下，Denny Roy認為，大陸政府的動作及外交官的表述，都釋出願與美國和解的訊號，試圖改善與美國的關係。如果美國處處抵制，大陸的經濟和戰略計畫即使並非不可能實現，也會更難以實現。