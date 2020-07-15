阿里雲發布第3代神龍雲伺服器 號稱算力全球最強

阿里雲今（15）日宣布推出第三代神龍雲伺服器，向用戶提供頂級算力。與上一代相比，第三代神龍雲伺服器的綜合性能提升160%，比目前全球最頂級雲伺服器還要快30%以上，整體算力全球最強。

澎湃新聞報導，阿里雲表示，第三代神龍雲伺服器產品家族擁有最多208核、最大6TB內存。雲盤IOPS（每秒讀寫次數）高達100萬、網路轉發高達2,400萬、網路帶寬高達100G，均為全球最高性能水平。

阿里雲彈性計算負責人張獻濤表示，傳統伺服器主要依賴堆硬體提升性能，而阿里雲自研的神龍架構，基於硬體雲原生理念，創新性打破虛擬化技術與CPU、內存、網卡等硬件的天然鴻溝，可發揮出比傳統物理機更強的性能。

過去十年，阿里雲的儲存性能提升2,000倍，網路性能提升500倍，整體算力以平均每12個月翻一倍的速度增長。

從最早單一的通用計算，到推出異構計算與高性能計算產品，再到今天的一系列新品，阿里雲彈性計算已覆蓋互聯網、金融、零售等行業近300種場景，支撐各種流量高峰：如春運搶票、微博熱點流量等。

「隨著雲計算往縱深方向發展，軟硬一體和雲原生將成為雲計算技術架構的主流。」 張獻濤表示，未來三至五年內，雲原生將虛擬化推向極致，實現更極致的啟動速度。