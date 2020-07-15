美方擬就南海問題制裁陸 華春瑩酸：動輒制裁可悲

針對美國國務院主管亞太事務的助理國務卿史達偉表示，不排除因為中國大陸在南海爭議地區的行為，實施新一輪制裁，對此大陸外交部發言人華春瑩表示，美方作為世界上的超級大國，動輒威脅制裁不免讓人覺得可悲，希望制裁不是美國留給世界的耀眼標籤。

華春瑩今日在大陸外交部例行記者會上，作上述表示。她說，該言論再次暴露了美方唯恐南海不亂，在極力挑撥離間地區國家與中國大陸的關係，干擾破壞大陸和東協國家維護南海地區和平穩定的圖謀。美方公然違背在主權問題上不持立場的承諾。

華春瑩接著指責，美方不斷挑釁，一方面派大量先進的軍機軍艦到南海來炫耀武力，另一方面發表所謂聲明破壞地區國家共同維護南海地區和平穩定的努力，這種做法只會讓世人更加看到美方虛偽和霸道。

她接著批評，美國至今都沒有加入「聯合國海洋法公約」，在國際上頻頻毀約退群，對國際法合則用，不合則棄，推行強權邏輯和霸道做法。

華春瑩說，「這些年大家都看得很清楚，誰是穩定之錨，誰是麻煩製造者、動盪之源。」