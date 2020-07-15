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大陸採購美國玉米創單日新高 努力兌現貿易承諾
大陸14日創下有記錄以來最大單日美國玉米採購規模，這是不到一周內第二筆大規模的玉米採購，在華盛頓和北京之間的緊張關係加劇之際，大陸似乎仍努力履行其在貿易協議中的承諾。
據路透報導，大陸10日上調了當季玉米和大豆進口預估，預計大陸將加大從美國的進口。
美國農業部表示，民間出口商報告指出，大陸購買了176.2萬噸玉米，準備在從9月1日開始的2020和21銷售年度付運。美國農業部數據顯示，此次玉米銷售打破了1994年12月創下的145萬噸玉米單日銷售紀錄。
在此之前，美國農業部10日宣布，向大陸出售136.5萬噸玉米，將在兩個市場年內付運。大陸還簽署了12.9萬噸2020和21市場年大豆採購協議。
在今年1月與美國簽署的第一階段貿易協議中，北京同意在未來兩年內購買800億美元的美國農產品。
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