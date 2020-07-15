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英國禁華為 陸外交部：以莫須有風險與美國排除陸企

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸外交部發言人華春瑩。美聯社
大陸外交部發言人華春瑩。美聯社

英國政府14日宣布將從今年底起，禁止電信商從華為購買任何5G設備，在2027年底前從5G網路中移除全部現有華為設備。對此，大陸外交部發言人華春瑩表示，英方在沒有任何確鑿證據的狀況下，以莫須有的風險為藉口，配合美國一再歧視、排除大陸企業，這不是企業或產業的問題，而是英方將其高度政治化的問題。

據澎湃新聞報導，華春瑩15日主持大陸外交部例行記者會時，有媒體問到，英國政府將從今年底起禁止電信商從華為購買任何5G設備，2027年前從5G網路中移除全部現有華為設備。

華春瑩回應稱，英方在沒有任何確鑿證據的條件下，以莫須有的風險為藉口，配合美國一再歧視、排除大陸企業，公然違反市場經濟原則和自由貿易規則，違背英方已經做出的有關承諾，嚴重損害大陸企業的正當利益，嚴重衝擊中英合作的互信基礎，中方對此強烈反對。

華春瑩指出，這不是一家企業、一個產業的問題，而是英方不計代價將商業和技術問題高度政治化的問題，是大陸在英國投資安全受到更明顯威脅的問題，是大陸對英國市場能否保持開放、公平、非歧視的信心問題。

華春瑩強調，大陸對此嚴重關切，中方將全面、嚴肅評估這個事件，並採取一切必要手段，維護中國企業的正當合法權益。

華春瑩 英國 外交部

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