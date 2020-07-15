台管院2020第八屆傑出大陸台商獎今起報名

2020第八屆傑出大陸台商獎選拔活動熱烈展開，雖受新冠肺炎疫情影響，台北經營管理研究院（台管院）仍繼續舉辦，今（15）日起歡迎優秀台商報名、兩岸各相關社團及社會賢達推荐參加選拔。

台北經營管理研究院院長陳明璋指出，台商遭遇庚子年天災人禍的影響，復工復業復單困難，國外訂單不穩定，造成台商資金周轉困難，許多經銷商倒閉，台商被倒帳。

現在新冠肺炎疫情又死灰復燃，加上大陸洪水的災情，台商遭逢如此巨大的挑戰，政府與社會各界，理應給予鼓勵和協助，以具體有力的行動，表彰台商的貢獻。台北經營管理研究院本著雪中送炭精神，在台商最艱困的時候，續辦傑出大陸台商獎，以表揚鼓勵台商在大陸經營有成及轉型升級的努力。

過去七年已經選出台達電、捷安特及台企聯三任總會長：張漢文、郭山輝及李政宏等傑出大陸台商；同時邀請蕭萬長、吳敦義及陳冲等政府首長表揚。至今，已選出110家企業、121位企業家，選出者相當具有代表性，此項選拔活動頗受各方注意而成為兩岸之間每年的重大盛事。

歷屆得獎台商並組成傑出大陸台商聯誼會，互相交流切磋，前三屆會長分別是運時通董事長陳燕木、鮮活控股董事長黃國晃及天心天思創始人蔡文卿。本屆會長為上市公司永固集團董事長簡國釧。

簡國釧指出，台商在疫情影響下再接再厲，一直在創新轉型，力求在大陸的經營安穩成長，今年的獎項不因疫情影響而調整，11項獎項包括企業績效類的外銷傑出、內銷典範、連鎖標竿、綠色節能、創新經營、轉型升級、接班傳承和青年創業等八大獎項，以及特别具有公益意義的協會貢獻、兩岸貢獻及回饋鄉里等三大奬項。

行政院前院長陳冲指出，今年是產業淘汰年，也是歷年來經營環境最惡劣的一年，台商仍然留在大陸打拼，此時舉辦傑出大陸台商獎深具意義。

陳明璋表示，參選者可自薦，或由大陸台商協會、兩岸相關行業公（協）會等推薦參選。參選者經「資格審查」後，再經由相關政府首長，公（協）會、台商協會負責人，媒體與企業界先進，專家學者等所組成的評選委員會評選。

有興趣參與選拔台商請與台北經營管理研究院秘書處（傑出台商選拔評審委員會）聯絡，台管院將提供相關報名表格資料，填寫後報名參加，選拔辦法詳請參閱網站www.mit-tpe.org公告。聯絡人：洪先生、許主任。台北市基隆路二段 221 號 4 樓 ，電話:(02) 8732-3216 傳真:(02) 8732-3215 ，e-mail：apply.select.mit@gmail.com，http:// www.mit-tpe.org