英國對華為下禁令 陸外交部：配合美國歧視排除陸企

英國政府將從今年年底起禁止電信營運商從華為購買任何5G設備，對此，大陸外交部發言人華春瑩今（15）日在例行記者會上表示，這不是一家企業、一個產業的問題，而是英方不計代價將商業和技術問題高度政治化的問題，是中國大陸在英投資安全受到更明顯威脅的問題，是對英國市場能否保持開放、公平、非歧視的信心問題。

華春瑩表示，英方在沒有任何確鑿證據的條件下，以莫須有的風險為藉口，配合美國一再歧視、排除中國大陸企業，公然違反市場經濟原則和自由貿易規則，違背英方已經做出的有關承諾，嚴重損害大陸企業的正當利益，嚴重衝擊中英合作的互信基礎，中方對此強烈反對。

華春瑩強調，我們對此嚴重關切。中方將全面、嚴肅評估這一事件，並採取一切必要手段，維護大陸企業的正當合法權益。

大陸駐英大使劉曉明透過推特表示，英國在華為5G上作出了一個令人失望且錯誤的決定。英國能否為來自其他國家的公司提供一個開放、公平和非歧視的商業環境，已成疑慮。