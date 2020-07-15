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深圳限購再收緊 落戶滿3年繳稅36個月才可買房

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
深圳限購政策收緊，必須在當地落戶滿3年且繳稅滿36個月才可購房。（圖／取自界面新聞）
深圳限購政策收緊，必須在當地落戶滿3年且繳稅滿36個月才可購房。（圖／取自界面新聞）

深圳市住房和建設局15日發布「關於進一步促進房地產市場平穩健康發展的通知」，調整商品住房限購年限。深戶居民家庭、成年單身人士（含離異）須在深圳市落戶滿3年，且能提供購房之日前在深圳市連續繳納36個月及以上個人所得稅或社會保險證明，方可購買商品住房。

據第一財經報導，非深戶居民家庭、成年單身人士（含離異）則繼續按照提供購房之日前在深圳市連續繳納5年及以上個人所得稅或社會保險證明，方可購買商品住房的規定執行。

《通知》也規定，合理確定個人住房貸款利率加點下限，對購買普通住房和非普通住房實行差別化信貸政策：

一、購房人家庭名下在深圳市無房且無商業性住房貸款記錄或公積金住房貸款記錄的，繼續執行貸款自備款比例最低30%的政策；

二、購房人家庭名下在深圳市無房但有商業性住房貸款記錄或公積金住房貸款記錄的，購買普通住房的貸款自備款比例不低於50%，購買非普通住房的貸款自備款比例不低於60%；

三、購房人家庭名下在深圳市擁有1套住房的，購買普通住房的貸款自備款比例不低於70%，購買非普通住房的貸款自備款比例不低於80%。

這份「通知」還提出，更新存量住房（即中古屋）交易計稅參考價格，使計稅參考價格更接近市場價格；同時，將個人住房轉讓增值稅徵免年限由2年調整到5年。

「通知」指出，目前，深圳熱點片區部分房地產因區位、學位等因素，出現搶購現象，不利於深圳房價和市場預期的穩定。對此，針對社會關注度高、預計購房人數多的熱點房地產，應當按照優先滿足無房居民家庭購房需求的原則，並根據在當地繳納個人所得稅或社會保險時間長短等因素制定房地產銷售方案，嚴控認購人數，合理確定房源和認購人數比例。房地產銷售方案報所在區住房建設部門備案。

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