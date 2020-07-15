國泰領「保就業」6.8億未允不裁員 職工盟批未盡責

港府昨公布「保就業」計畫第四批獲工資補貼的雇主名單，連同昨日發放第五批補貼，港府至今批出約11萬名雇主申請，涉約295億元（港幣，下同，約38億美元），涵蓋約130萬名雇員。

明報報導，早前獲港府注資近300億元（港幣，下同，約38.7億美元）的國泰航空，成為計畫至今獲批最多補貼的雇主，連同其7間附屬及聯屬公司所得，國泰共獲近6.8億元，承諾受薪雇員逾2.5萬人。不過，國泰主席賀以禮前日在特別股東大會未承諾不裁員，職工盟批評國泰取雙重福利，卻未盡保就業的責任。

國泰9成自願休假

據報導，國泰回覆稱，早前推出第二輪自願特別休假計畫，獲九成同事支持，參與計畫的同事於7至9月期間放三星期無薪假。職工盟蒙兆達表示，國泰有如取雙重福利，但至今沒承諾不裁員，是對保就業沒承擔的表現。他說，部分員工擔心不參與自願放無薪假計畫，會成為公司裁員「開刀」對象。

報導稱，昨日公布的名單涉及約1.1萬名雇主，工資補貼額約62.7億元，承諾受薪雇員約27萬人，獲補貼雇主接受資助的6月至8月期間，須承諾不裁員。新公布名單包括多個大集團，其中國泰航空獲批最多補貼，達4.58億元，其次是九巴，獲批3.2億多元，九巴與同集團的龍運巴士共獲批3.45億元。九巴回覆稱，疫情爆發至今載客量下跌一至四成，但一直不裁員、不減薪、不強制放無薪假，目前亦無計畫裁員或要求員工放無薪假。而政黨中以民建聯獲批最多補貼，補貼額逾750萬元，承諾受薪雇員305人。

報導指出，旅遊業受重創下，多個酒店集團申請計畫，其中有約10間酒店的富豪酒店國際獲批最多補貼，達3394萬元；半島酒店所屬的大酒店集團獲批637萬元。早前獲港府注資54億元的海洋公園則獲批5967萬元。

共115宗違承諾舉報

報導說截至前日保就業計畫秘書處收到115宗舉報，主要涉及無理減少員工人數或辭退員工、不按時出糧或減薪、疑似公司倒閉等，至今分別向勞工處及海關轉介17宗及1宗個案。秘書處昨日起分別向9000名雇主和2000名自雇人士發放第五批保就業補貼，涉及金額分別41億及1500萬元。