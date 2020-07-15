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深圳限購升級成房市風向球 更多城市下半年可能收緊

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
深圳今（15）日推出房市新政。中新社資料照片
深圳今（15）日推出房市新政。中新社資料照片

深圳今（15）日發布房市新政，規定深圳戶籍落戶滿3年且社保滿36個月才能購房，非深圳戶籍需社保滿5年才能購房。在過去的基礎上，對深圳戶籍人口也推出限購。

北京日報報導，深圳房市的一舉一動都被全大陸所矚目，因為之前一輪房市上漲，深圳已經成為領頭羊。

進入下半年，包括深圳、杭州、寧波在內的多地都在收緊房市調控。業界分析，此類政策具有很強的風向球意義，意味今年下半年部分房價過熱的城市，依然以政策收緊為導向。

根據深圳住建局等部門今發布的《關於進一步促進我市房地產市場平穩健康發展的通知》，深戶居民家庭、成年單身人士(含離異)須在本市落戶滿3年，且能提供購房之日前在本市連續繳納36個月及以上個人所得稅或社會保險證明，方可購買商品住房。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進解讀，這一條內容是政策的核心，說明戶籍人口也需要有社保繳納記錄，而且類似社保繳納的要求還比較高，即需要3年的社保條件，能看出政策的嚴厲性。

他認為，官方推出這類政策是針對當前深圳房市的新情況，即隨著落戶人口的增多，供需矛盾在增大，必須透過政策調控來緩解此類矛盾。

貝殼研究院監測顯示，深圳上周(7月6日至7月12日)鏈家成交二手房成交量突破今年以來單周成交最高水準。從業主預期角度來看，第二季深圳二手房掛牌業主漲價次數占比超過50%，市場預期偏樂觀。

貝殼研究院首席市場分析師許小樂認為，深圳新政是針對房住不炒、一城一策的嚴格執行，市場偏熱即推出規範政策抑制市場進一步升溫，保持市場平穩。明確規定戶籍人口必須落戶滿3年同時有社保繳納記錄才能購房，精準打擊上半年深圳落戶炒房的現象。

市場大多認為，新政具有很強的信號意義。之前包括寧波、杭州等城市也有過類似的政策收緊，目的很明確是為了打擊炒房。

中原地產首席分析師張大偉分析認為，按照過去深圳市場的慣例，預計部分投資客很可能開始離場，市場在7月至8月開始成交量快速萎縮，房價也將開始調整。整體看，預計深圳未來半年，政策嚴格執行的話，投資比例將暴跌，房價將開始一輪明顯的下調，跌幅可能在5%以上。

深圳 二手房 房地產

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