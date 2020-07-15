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大陸官方力推發展新個體經濟 鼓勵「共享用工」

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
新華社
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新個體經濟來了！據《新華視點》微博消息，中共國家發改委等13部門15日公布一項新措施，明確鼓勵發展新個體經濟，進一步降低個體經營者線上創業就業成本，支持微商電商、網路直播等多樣化的自主就業、分時就業。大力發展微經濟，鼓勵「副業創新」、「共享用工」。探索適應跨平台、多雇主間靈活就業的權益保障、社會保障等政策。大陸網友回應：「是時候給自己發個offer了」。

受新冠肺炎疫情影響，大陸當前就業形勢嚴峻，中共國家發展改革委等13部門15日發布「關於支持新業態新模式健康發展激活消費市場帶動擴大就業的意見」，共計15條。

這份「意見」要求，把支持線上線下融合的新業態新模式作為經濟轉型和促進改革創新的重要突破口，打破傳統慣性思維。從問題出發深化改革、加强制度供給，更有效發揮數位化創新對實體經濟「提質增效」的帶動作用，推動「互聯網+」和大數據、平台經濟等邁向新階段。

同時以重大項目為「抓手」創造新的需求，培育新的就業形態，帶動多元投資，形成强大國內市場，更好地滿足人民群眾對美好生活的新期待，推動構建現代化經濟體系，實現經濟高品質發展。

實體經濟 中共 網路直播

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