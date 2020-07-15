1.7兆！人行今合併續作MLF和TMLF

中國人民銀行今（15）日公告，進行人民幣4,000億元（約新台幣1.7兆元）中期借貸便利(MLF)操作，期限1年，中標利率2.95%，與上次持平。但今天沒有進行逆回購操作。

人行稱，此次MLF操作是對7月兩次MLF到期和一次定向中期借貸便利(TMLF)到期的續做，其中TMLF續做可繼續滾動，總期限為3年。

Wind數據顯示，7月共有人民幣4,000億元的MLF和TMLF到期，其中15日到期2,000億元，23日到期2,000億元。

下半年以來，人行已連續兩天進行7天期逆回購操作。其中，13日操作500億元逆回購，14日操作300億元逆回購，中標利率均為2.20%。

人行於7月1日起下調再貸款、再貼現利率。其中，支農再貸款、支小再貸款利率下調0.25個百分點，再貼現利率下調0.25個百分點至2%。此外，人行還下調金融穩定再貸款利率0.5個百分點。

中新經緯引述東方金誠首席宏觀分析師王青表示，當前再貸款再貼現工具是人行結構型貨幣政策的核心和主要發力點。後期人行貨幣政策工具創新還會圍繞再貸款再貼現設計，年內再貸款再貼現額度也有可能進一步加大。

他表示，這次再貸款降息、特別是時隔約多年後再貼現利率下調，或許也表明政策性降息過程仍在延續。考慮到政策利率往往聯動調整，後期OMO和MLF利率下調也將擇機實施。

中信證券首席固定收益研究員明明指出，人行在2、3月先後兩次調整OMO和MLF利率合計30bp以後，5、6月在貨幣政策方面整體表現得較為克制，保留一定的貨幣政策空間。

明明稱，7月抗疫特別國債集中發行，會給供給增加些壓力，這需要貨幣政策等配合。接下來是否使用降準工具，還有待觀察。正如第二季人行貨幣政策委員會例會所說的，當前貨幣政策主要是支持實體經濟持續復甦，透過結構性貨幣政策工具，直達實體經濟。