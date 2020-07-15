霧煞煞！港發佈餐廳內用禁令 麥當勞凌晨趕客人：不敢賭

新冠肺炎疫情持續蔓延，政府宣布今日（15日）開始，餐廳由下午6時至上午5時禁止內用，只能做外賣。然而，內用禁令時間對於部份餐廳業主而言感到混亂。政府的新聞稿指出，禁令時間為「每天下午6時起至翌日早上4時59分」。但有餐廳業主看新聞後認為，根本不清楚法令是否已於今日（15日）凌晨零時起生效，唯恐會誤觸違法，於是於凌晨零時下逐客令閉店。

至於連鎖快餐店麥當勞，亦於今日凌晨零時起只做外賣生意，檯凳上空無一人，而排隊買外賣的客人數亦算疏落。至於平日經常光顧麥當勞的「麥難民」，已經「消失」得無影無蹤。

《香港01》記者於凌晨零時左右，到達深水埗欽州街麥當勞分店視察。該店正在全面清潔消毒，暫時停業。就現場所見，職員在地下及2樓內用範圍進行清潔消毒，門外則貼上「晚上6時至凌晨5時只提供外賣及麥麥送服務」。據知，對上一次禁止內用令生效時，欽州街分店亦於禁令首日停業清潔。

而同區的營盤街分店，則有寥寥十數名客人在買外賣，內用位置則空無一人，平日在店內休息的「麥難民」已不知去向。

在營盤街麥當勞對面的松記糖水，老闆殷先生對於內用禁令相當苦惱。他指，平時最旺場就是晚上9時至10時，大約凌晨1、2點才打烊。惟昨晚（14日）禁令未生效，人流已減少，生意跌了兩至三成。進入凌晨零時前，已讓客人離開，剩下店員在店內打點，不到1點便閉店收工。他直言：「政府最大啦，他說這樣就這樣！他下命令你就要聽話！」他指，今晚會繼續營業，只做外賣，但估計會少一半生意。

香港麥當勞暫停內用服務。 記者／陳永武攝影

此外，有餐廳業主指出，根本不清楚明白禁令時間是否已於今日（15日）凌晨零時已經生效，遂於14日深夜時份請客人離開，以防不慎犯法：「究竟是今日凌晨，還是今晚6點至開始停呢？但連麥當勞都已經停做內用，我真的不敢賭!」亦有其他餐廳業主認為，應由15日起的下午6點才開始計算，故沒有打算即時下「逐客令」。

政府於本月13日發出的新聞稿指出，預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）進一步收緊社交距離措施，修訂及指示將由2020年7月15日零時零分起生效，「每天下午6時起至翌日早上4時59分」，餐飲業務負責人須停止售賣或供應在有關業務的處所內進食或飲用的食物或飲品。受影響處所將被容許繼續以外賣及外送方式售賣或供應食物及／或飲品。

《香港01》亦在深水埗及旺角一帶了解，發現部份食肆於凌晨1時，包括一些舊式茶樓、麵家及糖水舖，仍有客人在店內或舖頭門外露天位置享用宵夜。

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文章授權轉載自《香港01》