陸股這檔股票又漲停 年初至今漲幅逾十倍

英科醫療今（15）日開盤再度漲停，股價報人民幣184.37元，年初至今漲幅達1,013.33%，成為A股今年首檔非科創板的十倍股。

英科醫療是大陸生產PVC手套和醫療級手套的龍頭企業之一，受益於新冠肺炎疫情，公司上半年業績預告淨利增長25倍至28倍。

截至發稿，英科醫療股價報人民幣180.1元，上漲7.5%。

東方財富Choice數據顯示，2013年至2019年的7年間，英科醫療合計實現歸母淨利僅為人民幣7.17億元。換句話說，該公司預計今年上半年的淨利為人民幣19億至21億元，將是過去7年總和的3倍左右。

對於業績暴增的原因，英科醫療表示，報告期內受新型冠狀病毒疫情影響，全球一次性防護手套需求激增，公司一次性防護手套產品售價有較大增長，使得公司報告期內銷售收入和毛利率均有所提升。

此外，報告期內美國貿易代表辦公室對從大陸進口的多種醫療產品免除進口關稅，其中包括公司的主要產品丁腈手套，相關關稅的免除有利於進一步增加公司產品的出口競爭力，提升公司整體盈利能力。公司在口罩、隔離衣等防護用品貿易的增長，也對業績增長及毛利率提升發揮一定促進作用。

東方財富Choice數據顯示，今年以來，像英科醫療這樣大漲的公司並不少，共有341家公司股價翻倍，年內上市的萬泰生物漲幅最高，為2,564.3%。斯達半導、滬矽產業-U、國盾量子、天智航-U和瑞芯微等新股漲幅也超過1,000%。

從行業分布來看，年內股價翻倍的341家公司，主要集中在醫藥生物行業。