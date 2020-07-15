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三天建好一層樓 大陸首台蓋房神器投用

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
住宅造樓機空拍圖。圖/中新網
住宅造樓機空拍圖。圖/中新網

最快三天就可以建好一層樓、光是大陸國家級專利就申請了7項，中新網報導，大陸國內首台「住宅造樓機」已正式投入使用。

中建三局三公司工程技術研究院模架研究室主任許國偉表示，所謂的住宅造樓機，是一個智慧控制的大型組合式機械設備平臺，融合建築外防護架、施工層伸縮雨篷、液壓布料機、模板吊掛、管線噴淋等功能。

他表示，之前大陸建築行業使用的空中造樓機，主要運用於300公尺高度以上的城市地標性建築，經過研發和改進，這款住宅造樓機，適用於100公尺以上高層建築的建造。

住宅造樓機可以一次性覆蓋多個結構層，當外架上部正在施工主體結構時，外架底部可同時穿插裝修等各項工序作業。這也讓正在施工現場變成一個可隨建築結構不斷增高的「空中移動工廠」。

此外，住宅造樓機還在作業層上方架設伸縮雨篷，能在下雨及高溫時保持作業層內的相對封閉環境，為建築工人提供更加舒適、人性化的作業環境。

中建三局三公司西南分公司副總經理張志華說，目前住宅造樓機只需要80至90分鐘，就可以頂升一個3公尺的作業層高度；施工速度最快只需3天，就能建好一層樓，相比以往6天造一層樓，時間縮短了一半。

他稱，住宅造樓機的設備材料大多採用裝配式節點設計，回收周轉率達90%以上，在下一次投用時，只需增加少量非標準化構件拼裝即可。

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