不考慮二階段協議 川普：美中第一階段貿協仍完好

聯合報 / 華盛頓記者張文馨、記者林汪靜／連線報導
川普（左）十三日表示，第一階段協議仍完好，要不要兌現協議取決於中國大陸。 （美聯社資料照片）
川普（左）十三日表示，第一階段協議仍完好，要不要兌現協議取決於中國大陸。 （美聯社資料照片）

美國總統川普十日表示，不考慮與中國的第二階段貿易協議，至於外界憂心第一階段協議會喊卡，川普十三日表示，第一階段協議仍完好，但中國大陸在疫情上對世界做的事不能被遺忘，現在要不要兌現協議取決於中國大陸，且中方正在購買美國產品。

川普並未說明大陸至今買了多少美國產品，根據媒體日前報導，大陸目前的購買進度仍落後。

川普十日搭乘總統專機訪問邁阿密時，在飛機上對隨行記者表示，現在不考慮第二階段貿易協議，並指美中關係遭受嚴重破壞，因大陸應阻止疫情擴散，卻沒有做。

記者十三日詢問川普，「第一階段貿易協議是否也受疫情影響？還完好嗎？」

川普表示，第一階段協議還完好，但他會想起大陸對世界各國做的事情，他說，「無論是『中國瘟疫』或『中國病毒』，隨便你怎麼叫，中國對全世界各國做的事情，不應該被遺忘。」

川普說，貿易協議仍完好，中國大陸也正在購買美國商品，「無論買或不買，都取決於中方」。

根據美中第一階段貿易協議，中方承諾在未來兩年內購買兩千億美元美國出口商品，美國貿易代表賴海哲六月在國會作證時表示，美中第一階段貿易協議沒有減弱的跡象，中方正努力達成預定購買目標，「我期待中方持續落實協議，他們說他們會的」。

不過，彭博資訊引述中國大陸海關總署報導，美中簽署第一階段貿易協議迄今，大陸今年前五個月採購美國產品的達成率，僅達全年預定目標的百分之十九左右。

美國國務卿龐培歐和中共政治局委員楊潔篪六月十七日在夏威夷會面，龐培歐事後表示，楊潔篪再次承諾兌現美中第一階段貿易協議的所有義務。

大陸海關總署新聞發言人李魁文昨天指出，中美貿易協議正在執行。他說，面對突發疫情的困難，中國仍然在信守承諾、履行協議。

根據統計，今年上半年中國大陸對美國出口下降百分之八點一，自美國進口下降百分之一點五，貿易順差減少百分之十點八。上半年中美貿易總值達一點六四兆元，較去年同期下降百分之六點六；中國對美出口一點二五兆元人民幣，自美進口三九五六點二億元人民幣，貿易順差八五一七點四億元人民幣。

川普 疫情

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