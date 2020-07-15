浙江自貿區3周年 亟需破規引才

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

自2013年中國上海自貿區設立以來，中國自由貿易試驗區已經形成了「1+3+7+1+6」的雁陣新格局。以可複製可推廣為基本要求，將自貿試驗區建設成為東部地區重要海上開放門戶示範區……，當中的中國（浙江）自由貿易試驗區（以下簡稱浙江自貿區）的戰略定位就非常清晰。　　

中新社報導，儘管產業布局和戰略定位已然清晰，但浙江自貿區建設面臨的現實挑戰堪稱嚴峻。舟山市委組織部負責人坦言，至2020年，浙江自貿區已成立3周年，人才還是發展短板，舟山的人才隊伍面臨著高端化、國際化、規模化三大需求難題。

舟山市委組織部副部長趙全軍表示，相較於其他發達地區，舟山的產業基礎相對薄弱，吸引集聚人才缺乏優勢，亟需採取一些超常規的舉措。

浙江自貿區承擔著國家治理體系和治理能力現代化探索的政治使命，不管是制度還是經驗，都要敢為人先、先行先試。面對急需的高端人才崗位，舟山打破體制藩籬，試水「聘任制公務員」，靶向獵尋海內外高素質人才，該市領導親任面試官。

舟山市委組織部公務員處處長楊波表示，通過「聘任制公務員」渠道招引人才，按市場化價格給付薪酬，這項制度突破不僅能讓專業的人來做專業事，還大大節省了政府培養成本。　　

舟山市委組織部相關負責人說，舟山現在的「自貿通才」計畫，是為解決問題，學有所成是基本要求，學以致用才是最終目的。三年來，「自貿通才」工程累計輸出200多名自貿領域的「舟山最強大腦」，在海事服務、船用燃料油供應等領域集聚培育了一批中國領先的專業管理人才團隊。　　

其次，要擴大「發展容器」 迸發聚才「強磁」，在人才「流入」的大好形勢下，如何進一步讓人才引得進、育得好、留得住，成了浙江自貿區人才建設工作的重中之重。

浙江省社科院社會所所長楊建華表示，一個地方能不能讓人才留下來，取決於「發展容器」大不大。當前，浙江自貿區正著力打造聚才「強磁場」，拿出真金白銀引才聚才，先後出台新區人才新政1.0版、2.0版和相關配套細則，並積極借鑒海內外自由貿易園區人才制度，為外籍人才量身定製引才激勵、創業創新支持、出入境、停居留等7項專項政策。　　

舟山還對石油石化、貿易金融等領域人才在重點科技專項中予以優先立項和支持，對該領域特別重要人才給予個稅獎勵、購房補貼、子女入學等特殊支持。

浙江自貿區成立已經3周年，要將其建設成為東部地區重要海上開放門戶示範區，舟山市委組織部負責人表示，舟山正把精幹力量配起來，把專業人才用上去，把緊缺人才引進來。

公務員 自由貿易 上海自貿區

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