德陽造起落架模鍛件 助新舟700起飛

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／綜合報導
新舟700資料圖片，德陽「萬航公司」完成新舟700新型渦槳支線飛機300M鋼起落架模鍛件產品試製。圖／本報四川德陽傳真
新舟700資料圖片，德陽「萬航公司」完成新舟700新型渦槳支線飛機300M鋼起落架模鍛件產品試製。圖／本報四川德陽傳真

四川德陽市的國機重裝中國二重所屬萬航模鍛公司（簡稱「萬航公司」），近日成功完成新舟700新型渦槳支線飛機300M鋼起落架模鍛件產品全部試製，保證了新舟700飛機項目起落架部段研發工作的順利推進。

新舟700是大陸自主研發的新一代高速渦槳支線飛機，定位於800公里以內的中短程支線運輸，最大時速可達637公里，能夠適應高原、高溫地區的複雜飛行環境和短距頻繁起降，目前已獲得多架意向訂單，市場前景廣闊。

起落架是唯一支撐整架飛機的部件，萬航公司承擔了新舟700飛機主起落架系統四項關鍵承力構件模鍛件的研製工作。該產品形狀複雜，屬S4級最複雜級別的模鍛件，鍛件的截面形狀變化劇烈，模鍛成形與控制難度較大。萬航專案團隊採用模擬類比軟體開展優化工作，反覆分析產品製造的可行性、可操作性，獲得量化資料，不斷改善設計和工藝，按時、高品質地確保了產品的成功試製。

近年來，萬航公司積極開拓民用客機市場，成功為C919、空客A320/321、波音787等客戶批量交付產品；接下來還將開展CR929、空客A350等寬體飛機更大、更複雜的起落架模鍛件研製工作。

高溫

延伸閱讀

瑞恩航班遭「詐彈」威脅迫降英國 警方逮捕兩嫌

F-16飛行員吳彥霆兩度要求未獲准致撞山罹難 5官遭彈劾2人不懲戒

牛結節疹延燒 萬劑疫苗跟時間賽跑

由澳門出發客船和飛機乘客 明起須出示病毒檢測證明

相關新聞

不考慮二階段協議 川普：美中第一階段貿協仍完好

美國總統川普十日表示，不考慮與中國的第二階段貿易協議，至於外界憂心第一階段協議會喊卡，川普十三日表示，第一階段協議仍完好...

大陸外貿報喜 進出口雙成長

大陸6月進出口年增率按美元計，雙雙轉為正增長，優於市場預期。其中，出口成長0.5%，進口增長2.7%，為今年首次雙雙出現...

關係惡化 兩岸上半年貿易仍成長

儘管兩岸關係持續惡化及新冠肺炎疫情雙重考驗，台灣經濟卻更加依賴中國大陸市場。據大陸海關統計，今年上半年兩岸貿易仍逆勢成長...

長春車展線上秀 網紅直播行銷

「現在帶你們去現場看車」。汽車自媒體人王禹踩著高跟鞋走出她在長春國際會展中心1號館的直播間，手持直播設備帶著網友們逛起了...

廣州海關茶葉出口 上半年逾千噸

廣州海關最新統計顯示，今年上半年，廣州海關關區出口茶葉1136.7噸，貨值479.3萬美元，其中6月份單月出口232.8...

漳州現代農業大會 簽30個項目

福建省漳州市13日舉行現代農業發展大會，會中漳州市簽下30個農業項目，計畫總投資57.76億元（人民幣，下同）。

廣西科改33條 加大開放科技合作

「面對世界形勢發展的新變化，廣西將在科技領域形成國內國際雙循環相互促進的新發展格局，建成立足國內面向東盟的區域性創新中心...

大陸上半年快遞量 多過2016整年

中國國家郵政局本月14日發布數據顯示，上半年中國郵政快遞行業逐漸擺脫疫情影響逆勢上揚，快遞業務量超過2016年全年，日均...

德陽造起落架模鍛件 助新舟700起飛

四川德陽市的國機重裝中國二重所屬萬航模鍛公司（簡稱「萬航公司」），近日成功完成新舟700新型渦槳支線飛機300M鋼起落架...

浙江自貿區3周年 亟需破規引才

自2013年中國上海自貿區設立以來，中國自由貿易試驗區已經形成了「1+3+7+1+6」的雁陣新格局。以可複製可推廣為基本...

寶武鋼鐵品質 追上日本

大陸龍頭鋼廠寶武鋼鐵集團生產的電磁鋼片品質追上日本，傳已出貨給美國特斯拉，連日本汽車業龍頭的豐田也採用，引起市場注意。中...

陸造車新勢力 上演淘汰賽

隨著美國電動車商特斯拉在大陸設廠，加上融資變得愈來愈困難，大陸造車新勢力最近一個月正上演淘汰賽，包括賽麟、博郡和拜騰三家...

熱門新聞

反制美台軍售 陸宣布：制裁軍火商「洛克希德·馬丁」

不是美國也不是歐盟 大陸最大貿易夥伴是她

陸股淪提款機 外資急撤730億創單日新高

首例！豐田採用大陸電磁鋼板 質量追趕日企

蔡政府積極「反中」 但台灣經濟卻更依賴大陸了

她被店員告知飲料遭下藥 暖心店長舉動讓網友讚爆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。