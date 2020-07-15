德陽造起落架模鍛件 助新舟700起飛

四川德陽市的國機重裝中國二重所屬萬航模鍛公司（簡稱「萬航公司」），近日成功完成新舟700新型渦槳支線飛機300M鋼起落架模鍛件產品全部試製，保證了新舟700飛機項目起落架部段研發工作的順利推進。

新舟700是大陸自主研發的新一代高速渦槳支線飛機，定位於800公里以內的中短程支線運輸，最大時速可達637公里，能夠適應高原、高溫地區的複雜飛行環境和短距頻繁起降，目前已獲得多架意向訂單，市場前景廣闊。

起落架是唯一支撐整架飛機的部件，萬航公司承擔了新舟700飛機主起落架系統四項關鍵承力構件模鍛件的研製工作。該產品形狀複雜，屬S4級最複雜級別的模鍛件，鍛件的截面形狀變化劇烈，模鍛成形與控制難度較大。萬航專案團隊採用模擬類比軟體開展優化工作，反覆分析產品製造的可行性、可操作性，獲得量化資料，不斷改善設計和工藝，按時、高品質地確保了產品的成功試製。

近年來，萬航公司積極開拓民用客機市場，成功為C919、空客A320/321、波音787等客戶批量交付產品；接下來還將開展CR929、空客A350等寬體飛機更大、更複雜的起落架模鍛件研製工作。